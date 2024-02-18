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NBA／地主溜馬三劍客碾壓對手 勇奪技術挑戰賽冠軍
NBA明星賽地主隊印第安納溜馬在技術挑戰賽，兩度與明星隊戰到加賽後才分出勝負，最後在3輪全部獲勝的情況下，拿下賽事冠軍。
本次NBA明星賽在溜馬主場進行，今天的技術挑戰賽由地主溜馬對上狀元隊、明星隊。
溜馬隊由哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、特納（Myles Turner）代表，狀元隊有奧蘭多魔術的班切羅（Paolo Banchero）、明尼蘇達灰狼的愛德華（Anthony Edwards）、聖安東尼奧馬刺的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），明星隊陣中則有多倫多暴龍的巴恩斯（Scottie Barnes）、費城76人的馬克西（Tyrese Maxey）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）。
第1輪的接力，各隊3名球員陸續上場，3人需在時限內完成運球、傳球、投籃等動作，這一輪狀元隊未能及時完賽，最後勝出的是溜馬隊。
第2輪的傳球，各隊3名球員同時在場上，要在時限內盡可能多完成3個點的傳球爭取積分，3隊都完成比賽後，溜馬隊與明星隊積分相同，因此再對決一次，最後由溜馬再度拿下勝利。
第3輪的投籃，各隊3名球員同時在場上，但輪流在分數不同的位置出手，這一輪溜馬隊與明星隊積分再度相同，經過在中線投籃的加賽後，又由溜馬獲勝。
最後溜馬在3輪都是贏家的情況下，拿下這次技術挑戰賽的冠軍。
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