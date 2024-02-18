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NBA／三分球大賽首輪4人加賽 里拉德壓哨球戲劇連霸

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

NBA明星賽周今天進行第2日活動，技術挑戰賽為「地主」溜馬隊留下冠軍的當家球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton），繼續參加三分球大賽，首輪飆出26分，和老鷹隊楊恩（Trae Young）、灰狼隊唐斯（Karl-Anthony Towns）和公鹿隊里拉德（Damian Lillard）同分，哈利伯頓在加賽先遭淘汰，最終里拉德投進「壓哨」球，以26分完成衛冕。

哈利伯頓、楊恩、唐斯和里拉德首輪同樣拿下26分，4人都進行為時30秒的加賽，先上場的楊恩獲得15分、哈利伯頓12分、唐斯16分，壓軸上場的里拉德13分，淘汰掉哈利伯頓。

里拉德是三分球大賽衛冕軍，唐斯是2022年冠軍，只有楊恩沒問鼎過；決賽輪率先上場的唐斯獲得24分；楊恩第二列雖5投全進，最後一列花球也連進4球，但最後一球失手，和唐斯同拿24分。

壓軸上陣的里拉德第一列就飆進4球，加上第四列花球5投中4，最後一列還沒投就已經24分，但底角最後前4球都失守，直到最後一顆花球才飆進，以26分戲劇性完成三分球大賽衛冕，再現招牌的「里拉德時間」慶祝手勢。

今年三分球大賽參賽者還包括畢斯利（Malik Beasley）、尼克隊布朗森（Jalen Brunson）、爵士隊馬卡南（Lauri Markkanen）和騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）。

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