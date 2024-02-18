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NBA／讚男女射手之爭激勵年輕世代 柯瑞自信：我會贏

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞將和WNBA射手進行三分大對決。 路透社
柯瑞將和WNBA射手進行三分大對決。 路透社

儘管不是生涯第7次出征三分球大賽，不過NBA歷史三分王柯瑞（Stephen Curry）與締造WNBA三分球大賽紀錄的優涅思庫（Sabrina Ionescu）之間的對抗，勢必成為明星週的熱門話題。

自曝是柯瑞球迷而且還曾在10歲時與他擊掌過的優涅思庫在接受採訪時表示，「如果這事情是出現在10年前，我肯定覺得這是不可能發生。能到來到明星週盛會，和柯瑞放在一起討論，真的感覺太榮幸了。作為一名球員，柯瑞很尊重我，我們也是很好的朋友，不過站在同一個賽場，我們也都想贏。」

優涅思庫還透露昨天兩人在做訓練時，柯瑞還特別跑去干擾她。「我知道如果我贏了，他肯定會要求明年再比一次；同樣地，他如果贏了，我也想再比一次。」優涅思庫說。

被問到如果贏得這場三分球大對決，優涅思庫是否會被冠上史上最佳射手名號，優涅思庫表示：「柯瑞是史上最佳射手，我不是要為此競爭，但如果可以製造他一點麻煩，也證明很多人都錯了的話，我會樂意這麼做。」

對於能與後輩好手較勁三分球，柯瑞也認為這別具意義。「我們希望在這個舞台上展現自我，作為籃球界第一個這樣的比賽，作為推行籃球運動的大使，優涅思庫的使命不僅僅是女子籃球，還有推廣WNBA及NBA。能夠融合這兩個世界，這將是有趣的。」

柯瑞說道，「對她來說，在這個舞台上亮相無疑將會激勵下一代的年輕男孩和女孩，他們想要競爭，並在我們中的任何一個人身上看到自己。」

至於誰能贏得這場對決？柯瑞帶著微笑自信地說：「只會有一個結果，就是我贏了！」

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