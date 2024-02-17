NBA／綠衫軍也要「最後之舞」？老闆透露已有團隊跟拍
塞爾蒂克老闆葛拉斯貝克（Wyc Grousbeck）近日在接受節目訪談時透露，球團已經和相關節目製作團隊簽下合約，該團隊本季一直跟隨著球隊進行拍攝，為製作一部類似「最後之舞」的紀錄片做準備。
波士頓身為知名的運動之城，近期隨著影音串流平台的盛行，陸續推出當地名門球隊的紀錄片，像是「AppleTV+」將上映NFL新英格蘭愛國者隊的紀錄片，「Netflix」也有波士頓紅襪的相關紀錄片，包括2004年破除魔咒的奪冠賽季。
身為聯盟最具傳統歷史且今年賽季一路佔據龍頭寶座的塞爾蒂克，似乎有機會重重溫睽違16年之久的冠軍榮耀。透過紀錄片的製作，顯然葛拉斯貝克也在期待著美夢成真的那一天。
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