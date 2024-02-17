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NBA／菜鳥年創異次元數據 溫班亞瑪「按部就班」更想一路狂奔

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫班亞瑪新秀年場均表現即創下難得紀錄。 路透社
溫班亞瑪新秀年場均表現即創下難得紀錄。 路透社

才剛滿20歲的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）帶著滿滿期望值投入NBA戰場，頂著狀元光環的他，憑藉傲人天賦在攻守兩端逐漸釋放威力，至今出賽49場，平均可以攻下20.5分10籃板3.2助攻3.2阻攻1.1抄截，每場投進1.6記三分球，高居聯盟阻攻王。

數據顯示，溫班亞瑪已經成為史上第一位繳出至少150個阻攻和75顆三分球的新秀；更可怕的是，放眼過去歷史也只有3位球星能在生涯第一年送出場均20分10籃板3阻攻的表現，這3人分別是羅賓森（David Robinson）、莫寧（Alonzo Mourning）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

在今天登場的新秀挑戰賽中，溫班亞瑪很遺憾在首輪就敗給了G聯盟球隊，無緣和年度最佳新秀競爭對手霍姆葛倫（Chet Holmgren）力爭冠軍。

談到明星週初體驗，溫班亞瑪表示：「能進入明星週感覺很棒，如果可以入選明星賽那就更棒了。」此外，溫班亞瑪還透露自己也很想參加灌籃大賽和三分球大賽。

新秀年就有如此可怕的數據表現和場上宛如異次元的攻守模式，最令人難以想像的是，這還是在馬刺循序漸進的保護之下所達成，沒人知道溫班亞瑪的上限會在哪，更是難以預測。

「他現在仍欠缺經驗和穩定度，對年輕球員來說這都是需要花時間養成。他在幾星期之前才剛滿20歲，所以不用太急，我們不想跳過任何步驟。」馬刺老教頭波波維奇（Gregg Popovich）談到溫班亞瑪的未來性。

對於波總的「按部就班」理論，溫班亞瑪也打趣地給出自己的解釋。「我從小就被教導絕對不要一次就跨越好幾步，跳過任何步驟，但這無法阻止我奔跑上樓梯。」

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