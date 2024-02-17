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NBA／溫班亞瑪首戰就輸球 溜馬馬瑟倫捧新秀挑戰賽MVP

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
馬瑟倫抱回新秀挑戰賽MVP。 路透
馬瑟倫抱回新秀挑戰賽MVP。 路透

NBA全明星周活動今天在溜馬隊主場舉行，首日展開的新秀挑戰賽中就爆出冷門，其中被譽為今年新人王熱門人選的馬刺隊狀元郎溫班亞瑪（Victor Wembanyama）所屬隊伍，在首場比賽就不敵由G聯盟球員組成的代表隊，最終冠軍則是由羅斯（Jalen Rose）隊拿下，其中地主溜馬2年級搖擺人馬瑟倫（Bennedict Mathurin）更是高捧MVP獎盃。

NBA全明星周新秀挑戰賽今年將聯盟1、2年級球員分成3支球隊，以及一支G聯盟球隊參賽，並由西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）、WNBA傳奇球星凱琴斯（Tamika Catchings）、前NBA球員羅斯和德國名將施倫夫（Detlef Schrempf）執教。

不過原先被看好有機會在新秀挑戰賽大放異彩的馬刺狀元郎溫班亞瑪，所屬的加索隊卻在首場比賽遭遇G聯盟施倫夫隊就陷入苦戰，施倫夫隊靠著今年將挑戰灌籃大賽衛冕的麥克朗（Mac McClung）以及威廉斯（Alondes Williams）輪番開砲一路保持領先，最終再由年僅19歲的今年選秀狀元熱門布澤利茲（Matas Buzelis）投進絕殺跳投，越過40分得分門檻，擊退加索隊晉級到冠軍賽。

地主溜馬隊馬瑟倫果然最熟悉自家主場，兩場比賽合計拿下22分。 美國聯合通訊社
地主溜馬隊馬瑟倫果然最熟悉自家主場，兩場比賽合計拿下22分。 美國聯合通訊社

而施倫夫隊冠軍賽的對手則是擁有另一大新人王熱門人選霍姆葛倫（Chet Holmgren）坐鎮的羅斯隊，最終羅斯隊在多點開花的攻勢下，以26：13擊敗施倫夫隊，拿下今年新秀挑戰賽冠軍，MVP則由兩場比賽合計拿下22分的馬瑟倫抱回MVP獎座。

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