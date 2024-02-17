NBA／無懼前教頭投奔公鹿 塞爾蒂克老闆：沒有瑞佛斯無法奪冠

曾執教塞爾蒂克9個賽季的瑞佛斯（Doc Rivers），在歷經快艇和76人的帶隊之後，今年季中又無縫接軌被公鹿緊急找來頂替格里芬（Adrian Griffin），成就連續25年分別擔任5支球隊主帥的壯舉，堪稱最強找工作達人。

儘管瑞佛斯接手後，公鹿在10場比賽中苦吞7敗，排名從東區第2直接被騎士超越，和尼克的差距也縮小到1.5場勝差，顯現明星賽前的步履蹣跚。

不過以公鹿的整體戰力來看，未來在季後賽還是很有機會遇上瑞佛斯的前東家綠衫軍；對於他轉任執教同區勁敵的決定，很多人也好奇塞爾蒂克老闆葛拉斯貝克（Wyc Grousbeck）的想法。

葛拉斯貝克近日在一檔節目中就談到了瑞佛斯接掌公鹿的看法，他透露公鹿在聘雇之前曾經打電話給他進行職場常見的「資歷查核」。

「我愛瑞佛斯。我接到了公鹿打來有關詢問瑞佛斯的電話。當然，我是實話實說。我給他們的回覆就是，沒有Doc，我們是不可能在2008年奪冠。」葛拉斯貝克說。

葛拉斯貝克是在2002年以3.6億美元收購了塞爾蒂克，2004年他雇用了瑞佛斯作為總教練，歷經3年的慘澹經營，在2008年籌組了震驚全聯盟的「GAP三巨頭」，一舉贏得隊史第17座總冠軍。