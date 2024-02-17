NBA／AI球賽轉播化身「怪物奇兵」 溫班亞瑪驚訝換臉技術

隨著AI人工智慧時代的來臨，許多產業都將迎接全新的想像和衝擊，NBA聯盟自然也趕上這個熱潮。在印城舉辦的全明星技術高峰會中，總裁席佛（Adam Silver）特別展示了球迷要如何用AI智慧觀看比賽的潛在未來，所使用的技術介面稱為「NB-AI」。

席佛表示，球迷可以透過語音啟動所謂的「電影模式」，讓NBA比賽看起來就像是你最愛的電影一樣；此外，AI的實際運用也讓NBA有更多的想像，席佛就現場請工作人員重新製作一場比賽，將球員變成卡通人物，猶如怪物奇兵般的動畫呈現，更具視覺衝擊效果。

Adam Silver and Wemby unveil NB-AI at NBA All-Star Tech Summit in Indy - now you can use your voice to activate “movie mode” and make a live NBA game look like your favorite film pic.twitter.com/NItNQSvyTC — NBA (@NBA) 2024年2月16日

今天偕同席佛現身會場的還有炙手可熱的超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。席佛在以他為樣板展示即時換臉成主持人的技術，讓溫班亞瑪驚呼不已。

溫班亞瑪在接受採訪時也讚嘆了科技發展的一日千里。「我從這些人身上學到了很多東西，是他們成就了今天的互聯網世界。」