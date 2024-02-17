NBA／新秀挑戰賽四方對決 溫班亞瑪、霍姆葛倫受矚目

2024年全明星週正式起跑，新秀挑戰賽也將在今天登場，由於有溫班亞瑪（Victor Wembanyama）和霍姆葛倫（Chet Holmgren）兩大年度熱門新秀領銜，加上二年級生班切羅（Paolo Banchero）本季數據突飛猛進，也讓外界更加關注這些菜鳥們在場上正面碰撞所產生的火花。

新秀挑戰賽的NBA新秀將分為3隊，包含11位菜鳥和10名二年級生，分別由西班牙傳奇球星加索（Pau Gasol）、WNBA傳奇球星凱琴斯（Tamika Catchings）和前NBA球員羅斯（Jalen Rose）領軍；另外加上德國名將施倫夫（Detlef Schrempf）所執掌的7位G聯盟球員，將由4支球隊進行對抗。

這4支球隊首輪將由羅斯隊碰上凱琴斯隊，加索隊則會遇上施倫夫隊，率先拿到40分的球隊將進入最後決賽，而在決賽中先拿到25分的球隊就會贏得冠軍。

另一方面，由於鵜鶘後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）、拓荒者後衛夏普（Shaedon Sharpe）進入傷兵名單，分別由灰熊隊的威廉斯（Vincent Williams Jr.）和馬刺隊的索漢（Jeremy Sochan）遞補。

新秀挑戰賽分隊陣容如下：

加索隊：馬刺中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、雷霆後衛華勒斯（Cason Wallace）、勇士後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、黃蜂前鋒米勒（Brandon Miller）、火箭前鋒史密斯（Jabari Smith Jr.）、巫師前鋒庫里巴利（Bilal Coulibaly）、熱火前鋒哈克斯（Jaime Jaquez Jr.）。 凱琴斯隊：班切羅（Paolo Banchero）、拓荒者後衛韓德森（Scoot Henderson）、活塞後衛艾維（Jaden Ivey）、爵士後衛喬治（Keyonte George）、灰熊後衛威廉斯（Vincent Williams Jr.）、國王前鋒穆雷（Keegan Murray）、活塞中鋒杜倫（Jalen Duren）。 羅斯隊：雷霆中鋒霍姆格倫（Chet Holmgren）、溜馬後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin）、馬刺前鋒索漢（Jeremy Sochan）、鵜鶘後衛霍金斯（Jordan Hawkins）、雷霆前鋒威廉斯（Jalen Williams）、獨行俠中鋒萊夫利（Dereck Lively II）、爵士中鋒凱斯勒（Walker Kessler）。 施倫夫隊：麥格倫（Mac McClung）、史密斯（Tyler Smith）、威廉斯（Alondes Williams）、希布維（Oscar Tshiebwe）、布澤利茲（Matas Buzelis）、艾爾曼薩（Izan Almansa）、貝茲（Emoni Bates，遞補霍蘭德Ron Holland）。