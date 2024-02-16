NBA／湯普森終結連727場先發紀錄 現役球員第4長

「你可以做兩件事，可以因此賭氣，也可以做出回應。」湯普森（Klay Thompson）今天選擇了後者，同時他也自認自己做得很好。

在勇士作客對戰爵士的比賽中，湯普森自2012年3月12日新秀賽季以來，首度從替補出發，反而表現大爆發，攻下本季個人新高35分，率隊以140比137獲勝。

湯普森本季出賽49場，場均得分17分、三分球命中率36.8%，2項數據都至少是近10年來新低，而他昨天對戰洛杉磯快艇，14投僅4中，狀態低迷，也讓他的不動先發位置被菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）所取代。

然而看似屈辱地從替補出發，反而卻讓湯普森徹底解放得分火力，全場22投13中，包括7顆三分球，達成生涯1萬5000分里程碑，也是隊史第6人。

34歲的湯普森曾幫助勇士拿下4座冠軍，自2012年3月12日菜鳥球季以來已經連續727場擔任先發，根據統計顯示，這是現役球員中第4長的紀錄，僅次於德羅展（DeMar DeRozan）、里拉德（Damian Lillard）、柯瑞（Stephen Curry）。

「整場比賽中，我和第二陣容一起在場上時，就意識到自己可能會成為進攻的焦點，這是一個有趣的角色，我也想向教練證明。」湯普森賽後表示。

勇士隊今天在第二節狂轟48分，半場打完取得84比71的領先優勢，湯普森更在第三節獨攬18分，將比分拉開至120比102，全場最多贏到19分，但熟悉的「末節症」再度發作，單節被打了35比20的攻勢，險遭爵士翻盤。

柯林斯（John Collins）在倒數41.1秒的灌籃追成1分差，不過他也出現致命的大暴傳；柯瑞在剩下2.1秒穩穩罰進兩球，加上塞克斯頓（Collin Sexton）未能把握三分空檔機會勇士最終以3分差險勝，也幫助總教練柯爾（Steve Kerr）收下執教的第500勝。