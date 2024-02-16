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NBA／改打替補想起「鬼之切入」 湯普森：他有4枚冠軍戒

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 法新社
湯普森。 法新社

勇士球星湯普森（Klay Thompson）相隔4358天再度從板凳出發，他面對爵士狂轟本季新高的35分，幫助勇士以140：136贏球，他賽後直言，想起馬刺阿根廷名將「鬼之切入」吉諾布里（Manu Ginobili）。

湯普森承認打替補要做好心理建設，這對他來說是全新的領域，他也提到2022年入選名人堂的吉諾布里，「我想到吉諾布里，這傢伙有4枚冠軍戒和一面奧運金牌，整個生涯幾乎都替補出場，我不認為有人看不起他的名人堂成就，因為他是偉大的球員。」

吉諾布里。 路透
吉諾布里。 路透

取代湯普森先發的菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）也稱讚前輩，「他是我身邊最好的老將之一，我們都知道他能和最棒的射手相比，他和柯瑞（Stephen Curry）是史上最優秀的兩名射手，在替補陣容中，能讓他盡可能地多出手，他今晚的表現真神奇。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）強調，湯普森不一定永遠打替補，「我喜歡波傑姆斯基和另外4名球員的陣容，湯普森替補出發給我們很大的火力，我們會稍微觀察，看事情如何發展。」

Klay Thompson Manu Ginobili 勇士

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