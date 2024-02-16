NBA／驚訝能與偶像柯瑞比三分 WNBA射手自曝10歲曾擊掌

2024年明星賽即將登場，除了正賽和個別競爭項目外，由勇士隊柯瑞（Stephen Curry）與WNBA優涅思庫（Sabrina Ionescu）兩大射手攜手上演的三分球對決，更是引發外界熱議。

刷新聯盟各類三分球紀錄的柯瑞，分別在2015年和2021年贏得三分球大賽冠軍，至於優涅思庫更曾在去年WNBA三分球大賽中，連續投進20顆三分球，決賽27投25中拿到37分，一舉刷新WNBA及NBA紀錄。這場對決將決定出誰是最強神射手，很多人也都引頸期盼著。

近日，年僅26歲的優涅思庫還分享了一段他與柯瑞之間的小故事。

「我記得我那時候差不多只有10歲，就在球員通道附近和他擊了掌。我是在灣區長大的，柯瑞一直都是我的偶像，我連做夢都想不到自己能夠和他同場較勁。」優涅思庫說。

對於誰會贏得這場超級對決？NBA球員們也有不同意見。火箭菜鳥惠特摩就力挺柯瑞。「我認為柯瑞會贏。他是史上最好的射手，如果他沒有贏我會很驚訝。」

不過厄文卻是持相反意見。「兩位都是非常出色的射手，為此付出了很多努力，但這只是三分球大賽，而不是投四分球、五分球，所以我會選優涅思庫。」

厄文說，「不是我不尊重你，Steph，我愛你兄弟，但優涅思庫可是紀錄保持人，她會完成衛冕的。不過屆時這比賽一定會很有趣。」

根據先前的報導，柯瑞將會從NBA的三分線使用NBA用球進行投籃，而優涅思庫則會從WNBA的三分線使用WNBA用球。