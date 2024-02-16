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NBA／柯爾執教生涯第500勝里程碑 史上第5快達標
勇士在面對爵士這場攸關附加賽排名的關鍵戰役中，撐過第四節的大崩盤，驚險地以3分之差險勝，取得最近10場比賽的第8勝，將雙方勝差稍微拉開到2.5場。
賽後總教練柯爾（Steve Kerr）談到即將來臨的明星週小假期，表示在這段時間內他不會觀看任何籃球比賽。
值得一提的是，這場勝利也是柯爾生涯執教764場比賽以來的第500勝，成為史上第5快達此里程碑的總教練。
前4名分別是「禪師」傑克森（Phil Jackson）的682場、「油頭」萊里（Pat Riley）的684場、瓊斯（K.C. Jones）的731場、波波維奇（Gregg Popovich）的745場。
在勇士隊史上，柯爾成為第2位達到500勝的總教練，僅次於艾特斯（Alvin Attles）的557勝；倘若柯爾順利續留灣區，他將有望突破這項紀錄。
柯爾是在2014-15年正式接掌勇士，隨即開啟了8年4冠的盛世王朝，期間包括6闖總冠軍賽、單季73勝紀錄、執教勝率高達65.4%等，成為聯盟歷史上最成功的球隊之一。
在得知柯爾達成500勝里程碑之際，波波維奇也立即獻上祝福。
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