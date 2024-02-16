NBA／近12年首次替補 湯普森：可選擇賭氣也可做出回應

勇士隊在今天與爵士隊之戰，將球隊當家射手湯普森（Klay Thompson）移至板凳出發，中斷了他連續727場先發出賽的聯盟現役第4長紀錄，而他也反彈猛轟賽季新高的35分，幫助勇士以140：137險勝爵士，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）也坦言，湯普森對外展示了自己就是一位偉大的球員。

本賽季表現低迷的湯普森，儘管一度傳出可能遭到勇士交易，不過在交易大限勇士仍沒有動作後，在今天與爵士之戰勇士也做出陣容上的調整，讓湯普森改從板凳出發，也是他自2012年3月12日的新人賽季以來，首次擔任替補工作，中斷連續727場先發出賽，在現役球員中僅次於隊友柯瑞（Stephen Curry）、德羅展（DeMar DeRozan）與里拉德（Damian Lillard）。

而角色的改變似乎也帶給湯普森很大的刺激，他在今天出賽28分鐘出手22次命中13球，拿下個人賽季新高的35分外帶6籃板2助攻，談到湯普森的表現，總教練柯爾說：「我沒有想到他會對此感到激動，但正如我所說，他是一名非凡的競爭者，我見過他拿冠軍，也見證過他投進好關鍵進球，他是聯盟中最難防守的球員，毫無疑問他就是個冠軍球員、偉大的球員。」

Klay Thompson came off the bench and made a big-time impact tonight 🔥



35 PTS | 6 REB | 7 3PM pic.twitter.com/mILnbVbyP3 — NBA (@NBA) 2024年2月16日

柯爾也強調，接下來將不會排除繼續讓湯普森從板凳出發，但也不會是永久性的，「我們會繼續觀察這段時間的發展，他打替補確實能為我們板凳帶來一些火力。」

而談到自己的角色改變，湯普森也直言，自己有兩個選擇，一個是賭氣，一個則是做出回應，「我認為今天我選擇了後者，並做得還不錯。」