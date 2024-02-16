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NBA／柯瑞不驚訝勇士想和湖人交易 詹皇經紀人證實傳聞

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯(左)、柯瑞(右)。 法新社
詹姆斯(左)、柯瑞(右)。 法新社

近日有消息傳出，勇士交易截止日前曾試圖引進詹姆斯（LeBron James），但遭到湖人球團與詹姆斯拒絕。勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）受訪時被問到此事，他也發表自己的看法，直言若交易成真會是「不錯的小驚喜」。

有媒體詢問柯瑞，是否對球團嘗試交易詹姆斯感到驚訝，柯瑞回應，「完全不會，從來沒感到驚訝。」他接著說，「這種消息曝光時多少會讓外界驚訝，我猜每隊都在打電話，如果球迷和媒體知道，高層間的對話就會變正常，特別是在交易截止日前後。」

「顯然像詹姆斯這樣的人，你可能會想問問看，我不知道討論有多深入，但這肯定是不錯的小驚喜」柯瑞說。

詹姆斯經紀人保羅（Rich Paul）在名嘴史密斯（Stephen A. Smith）的節目證實這項消息，他也透露詹姆斯想留在湖人，「珍妮巴斯（Jeanie Buss，湖人老闆）是我們不可思議的合作夥伴，我認為被理解和尊重很重要，一個賽季總是會有高低起伏，但詹姆斯致力為湖人打球。」

LeBron James Stephen Curry 勇士 湖人

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