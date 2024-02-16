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NBA／10戰7敗！公鹿遭灰熊三軍羞辱 瑞佛斯怒：有人想度假

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
得分創新高的Z.威廉斯(右)與第四節表現低迷的里拉德形成強烈對比。 路透社
得分創新高的Z.威廉斯(右)與第四節表現低迷的里拉德形成強烈對比。 路透社

雖然作客面對陣容殘缺的墊底球隊曼菲斯灰熊，密爾瓦基公鹿還是沒能抓住勝利。灰熊以113比110戰勝了公鹿，迎來了2連勝。

灰熊年輕球員Z.威廉斯（Ziaire Williams）和傑克森（GG Jackson）此役發揮出色，兩人分別攻下了27分，成為了球隊的勝利功臣。另一個威廉斯（Vincent Williams Jr.）也貢獻了18分和12個籃板，其中Z.威廉斯更創下了個人職業生涯新高。

面對上場9人總薪資不到2000萬美元的灰熊，公鹿整場陷入苦戰，上半場形成平手狀態，第三節更是被Z.威廉斯一人狂砍17分，陷入9分落後局面。

儘管公鹿第四節試圖追趕，一度在比賽剩49.1秒落後9分情況下靠著畢斯利（Malik Beasley）連續外線追到僅差3分，無奈里拉德（Damian Lillard）最後一擊操刀時球差點丟掉，只能倉促出手。公鹿無奈吞下難堪敗仗。

里拉德全場得到24分7助攻5籃板，但整個第四節8投1中，狀態十分低迷；洛培茲（Brook Lopez）14分11籃板4阻攻2抄截，波提斯（Bobby Portis）15分7籃板。安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）再次展現高效率，17投15中得到35分12助攻4籃板，可惜仍無力幫助公鹿止敗。

值得注意的是，瑞佛斯執掌公鹿10場比賽已經吞下7敗。執教表現備受質疑。

賽後談到公鹿的表現，瑞佛斯表示：「有些球員在場上，有些球員的心思已經飄到墨西哥的卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）了。他們已經想度假去了。」

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