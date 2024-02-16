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NBA／快艇塔克公開要求交易 遭聯盟重罰7.5萬美元

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塔克未能被快艇交易，還損失7.5萬美元。 法新社
塔克未能被快艇交易，還損失7.5萬美元。 法新社

隨著哈登（James Harden）一同被交易到快艇的38歲老將前鋒塔克（PJ Tucker），因上場時間大幅限縮頻頻抱怨球隊，甚至公開表明想要被交易。結果這樣的要求不僅未能如願，反而在今天收到了一張聯盟送來的罰單，金額高達7萬5000美元（約新台幣235萬）。

「我們已經談好了，所以我就接受DNP。我不只是坐在那，這都是說好了的，在他們（快艇）將我送走之前，我都坐在那裡，但他們最終沒有交易我。我還是會盡量做到專業、盡可能的專業。但與此同時，如果我不為自己發聲，誰又會來為我發聲？」塔克近日在訪談中仍有怨念。事實上他在先前也曾抱怨過把他交易掉的76人球團。

知名記者查拉尼亞（Shams Charania）則透露，塔克目前已經離開球隊，預計會在明星賽之後歸隊。過去一段時間，快艇一直想辦法要處理他的去留問題，然而在交易截止日前並沒有達成任何方案。

其中一大關鍵莫過於塔克下季握有球員選項，金額達1150萬美元，但他本人沒有考慮過買斷的選擇，加上一般預估已屆退休年齡的他肯定會執行合約選項，這也大幅增加交易難度。

塔克僅為快艇打了12場比賽，而且從11月27日至今都沒再上場過，場均只有1.2分2.4籃板，三分球命中率27.3%。

同樣因為上場表現空間壓縮感到沮喪的還有從金塊來的海蘭德（Bones Hyland），不過在輪值戰力已經確立的球隊陣中，兩人想要競爭上場時間，確實也不容易。球團方面同樣希望兩人能在這段明星賽假期中重新進行心態方面的調整，為球隊注入積極面的效應。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）也指出，根據勞資協議，球員公開申請交易的最高罰款金額達15萬美元

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