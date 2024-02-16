NBA／老將蓋里納利決定加盟公鹿 總教練成關鍵因素

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的消息，先前才被活塞裁掉的35歲老將蓋里納利（Danilo Gallinari），計畫與公鹿達成加盟協議，進一步增強球隊戰力深度。

報導指出，除了公鹿外，蓋里納利近日曾考慮過快艇、公牛和騎士等隊，也有流言傳出太陽對他也是感興趣，不過蓋里納利最後還是選擇前往密爾瓦基。其中一大因素在於，他認為自己可以在昔日效力過的主帥瑞佛斯（Doc Rivers）執教之下，獲得更好的發揮空間。

蓋里納利本季先後打過巫師與活塞，公鹿將是他這一季加入的第3支球隊，先前出賽32場，場均可以得到7.3分2.8籃板1.3助攻，三分命中率35.5%。

薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透露，儘管公鹿受到第2層豪華稅的限制，補強方面有所受限，但因為蓋里納利本季年薪僅680萬美元，低於聯盟中產價碼，因此能夠以老將底薪加入公鹿。

公鹿目前正規15人名單已經額滿，至於雙向合約部分還有兩個空缺。