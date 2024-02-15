T1聯盟／拿過NBA總冠軍！雲豹新教頭出爐
T1聯盟農曆年後重燃戰火，目前戰績居龍頭的桃園台啤永豐雲豹籃球隊今天先宣佈，加拿大籍助理教練查爾斯（Charles Dube-Brais）成為新任總教練，將率領球隊挑戰今年總冠軍。
查爾斯擁有豐富籃球教練經歷，2015到2017年間擔任聖安東尼奧馬刺隊的夏季聯賽助教，之後到東南亞職業聯賽（ABL）擔任澳門黑熊隊總教練並獲得年度教練，2018到2020年則回到美國擔任NBA發展聯盟暴龍905隊助理教練，協助球隊2019年奪得NBA總冠軍。
今年年初查爾斯獲聘來台，擔任雲豹球團助教，協助代理總教練周俊三訓練球隊，並在年前與新竹御頂攻城獅隊的大獅交流賽中初試啼聲帶領球隊，球隊今天正式宣布由他接任總教練，更期許他能順利幫助球隊拿下今年球季冠軍。
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