快訊

登台才半年…日本人氣漢堡排「挽肉と米」暫停營業 緊急宣布原因曝

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？名醫嘆：未來會出人命

成本太高撐不住！明起鬍鬚張「兩款便當」調漲5元 這品項連漲2年

T1聯盟／拿過NBA總冠軍！雲豹新教頭出爐

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
加拿大籍教練查爾斯接下雲豹總教練兵符。圖／雲豹提供
加拿大籍教練查爾斯接下雲豹總教練兵符。圖／雲豹提供

T1聯盟農曆年後重燃戰火，目前戰績居龍頭的桃園台啤永豐雲豹籃球隊今天先宣佈，加拿大籍助理教練查爾斯（Charles Dube-Brais）成為新任總教練，將率領球隊挑戰今年總冠軍。

查爾斯擁有豐富籃球教練經歷，2015到2017年間擔任聖安東尼奧馬刺隊的夏季聯賽助教，之後到東南亞職業聯賽（ABL）擔任澳門黑熊隊總教練並獲得年度教練，2018到2020年則回到美國擔任NBA發展聯盟暴龍905隊助理教練，協助球隊2019年奪得NBA總冠軍。

今年年初查爾斯獲聘來台，擔任雲豹球團助教，協助代理總教練周俊三訓練球隊，並在年前與新竹御頂攻城獅隊的大獅交流賽中初試啼聲帶領球隊，球隊今天正式宣布由他接任總教練，更期許他能順利幫助球隊拿下今年球季冠軍。

延伸閱讀

凱特開刀查爾斯罹癌 英王儲威廉感謝民眾關心

查爾斯罹癌 梅根不與哈利一起回英探視 又繼續被攻擊

【Daily Podcast】英國國王查爾斯三世罹癌／澳洲籍華裔作家楊恆均案／美國眾議院通過減稅法案低收入家庭兒童受惠／緬甸100名邊境防衛隊成員逃往孟加拉

哈利、梅根再被皇室「降級」 地位幾乎快到谷底！

相關新聞

NBA／剩39秒輸3分K湯卻故意犯規 柯爾抱頭驚呆：非計畫內

勇士隊今天浪費決勝節最多14分領先，遭快艇隊以130：125逆轉，尋求6連勝失利，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對...

NBA／八村壘砍新高36分盼成X因子 湖人教頭：需要他像野人

湖人今天少了詹姆斯（LeBron James），仍以138：122大勝爵士，日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）投進6記三分球，進帳36分，都創下生涯新高，他賽後表示，「想成為球隊的X因子

NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張

活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前在球員通道，出拳攻擊太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），傳出被警方逮捕、發出傳票後獲釋。本場比賽兩隊未發生衝突，太陽終場以116：100輕取

T1聯盟／拿過NBA總冠軍！雲豹新教頭出爐

T1聯盟農曆年後重燃戰火，目前戰績居龍頭的桃園台啤永豐雲豹籃球隊今天先宣佈，加拿大籍助理教練查爾斯（Charles Du...

NBA／活塞長人揮拳遭逮後被釋放 KD：焦點該放比賽本身

活塞隊和太陽隊今天賽前出現暴力事件，活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前朝太陽球員尤班克斯（Drew Eu...

NBA／熱火羅賓森20分必勝定律延續 阿德巴約：相信自己就能贏

儘管「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等多名主力缺陣，熱火仍展現驚人團隊戰力，以109：104擊敗76人。熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）再度砍進20分，本季他至少攻下

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。