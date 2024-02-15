NBA／活塞長人揮拳遭逮後被釋放 KD：焦點該放比賽本身

活塞隊和太陽隊今天賽前出現暴力事件，活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前朝太陽球員尤班克斯（Drew Eubanks）臉上招呼，比賽未開打就遭警方逮捕。

鳳凰城警方表示，史都華已收到傳票並被釋放；他今天比賽原本就因腳踝扭傷缺陣，尤班克斯仍有上陣，出賽18分鐘攻下6分、6籃板，助隊以116：100守護勝場。

尤班克斯雖然賽前挨了史都華的「超派鐵拳」，此戰還是有上場，攻下6分、6籃板。 路透

尤班克斯賽前表示，衝突發生在他進到球場前，兩人發生爭執、胸口撞胸口，史都華之後就出拳，保全也介入。

尤班克斯認為自己無大礙，上場沒問題，不過警方仍說他有受到輕傷，太陽也發表聲明捍衛自家球員，強調無法接受暴力行為，並會協助當地警方和聯盟。

活塞則表示，正再了解事情全貌，並回覆聯盟和當地警方相關問題。

活塞教頭威廉斯（Monty Williams）上季遭太陽解僱，今天重回鳳凰城卻失焦，他指出聯盟自然會啟動調查，有更多消息會隨時間進行浮上檯面，太陽不該急著發出聲明。

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）則是強調，請聚焦在比賽上，「很不幸賽前發生這件事，應該要是兄弟情誼，但我也明白人有時會陷入困境。」他強調聯盟應該避免類似事情發生，希望大家都能往前走，「我們都會支持尤班克斯。」