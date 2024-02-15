快訊

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

NBA／活塞長人揮拳遭逮後被釋放 KD：焦點該放比賽本身

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
杜蘭特賽後對揮拳事件發表感想。 美聯社
杜蘭特賽後對揮拳事件發表感想。 美聯社

活塞隊和太陽隊今天賽前出現暴力事件，活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前朝太陽球員尤班克斯（Drew Eubanks）臉上招呼，比賽未開打就遭警方逮捕。

鳳凰城警方表示，史都華已收到傳票並被釋放；他今天比賽原本就因腳踝扭傷缺陣，尤班克斯仍有上陣，出賽18分鐘攻下6分、6籃板，助隊以116：100守護勝場。

尤班克斯雖然賽前挨了史都華的「超派鐵拳」，此戰還是有上場，攻下6分、6籃板。 路透
尤班克斯雖然賽前挨了史都華的「超派鐵拳」，此戰還是有上場，攻下6分、6籃板。 路透

尤班克斯賽前表示，衝突發生在他進到球場前，兩人發生爭執、胸口撞胸口，史都華之後就出拳，保全也介入。

尤班克斯認為自己無大礙，上場沒問題，不過警方仍說他有受到輕傷，太陽也發表聲明捍衛自家球員，強調無法接受暴力行為，並會協助當地警方和聯盟。

活塞則表示，正再了解事情全貌，並回覆聯盟和當地警方相關問題。

活塞教頭威廉斯（Monty Williams）上季遭太陽解僱，今天重回鳳凰城卻失焦，他指出聯盟自然會啟動調查，有更多消息會隨時間進行浮上檯面，太陽不該急著發出聲明。

太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）則是強調，請聚焦在比賽上，「很不幸賽前發生這件事，應該要是兄弟情誼，但我也明白人有時會陷入困境。」他強調聯盟應該避免類似事情發生，希望大家都能往前走，「我們都會支持尤班克斯。」

延伸閱讀

NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張

NBA／勇士交易詹皇失敗 傳休賽季想網羅KD或快艇喬治

NBA／超派鐵拳！活塞史都華賽前痛扁太陽尤班克斯

NBA／勇士柯瑞投進三分球逆轉太陽 杜蘭特露「偷笑」表情

相關新聞

NBA／剩39秒輸3分K湯卻故意犯規 柯爾抱頭驚呆：非計畫內

勇士隊今天浪費決勝節最多14分領先，遭快艇隊以130：125逆轉，尋求6連勝失利，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對...

NBA／八村壘砍新高36分盼成X因子 湖人教頭：需要他像野人

湖人今天少了詹姆斯（LeBron James），仍以138：122大勝爵士，日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）投進6記三分球，進帳36分，都創下生涯新高，他賽後表示，「想成為球隊的X因子

NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張

活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前在球員通道，出拳攻擊太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），傳出被警方逮捕、發出傳票後獲釋。本場比賽兩隊未發生衝突，太陽終場以116：100輕取

NBA／活塞長人揮拳遭逮後被釋放 KD：焦點該放比賽本身

活塞隊和太陽隊今天賽前出現暴力事件，活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前朝太陽球員尤班克斯（Drew Eu...

NBA／熱火羅賓森20分必勝定律延續 阿德巴約：相信自己就能贏

儘管「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等多名主力缺陣，熱火仍展現驚人團隊戰力，以109：104擊敗76人。熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）再度砍進20分，本季他至少攻下

NBA／勇士火藥味中被快艇逆轉 柯爾：防守失策教練團的鍋

NBA金州勇士今天迎戰洛杉磯快艇，末節還剩9分36秒快艇普朗利在爭搶籃板球時，多次出手拍擊勇士的波齊姆斯基，被判一級惡意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。