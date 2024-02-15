快訊

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

NBA／熱火羅賓森20分必勝定律延續 阿德巴約：相信自己就能贏

聯合新聞網／ 綜合報導
熱火「阿舍哥」羅賓森(左)。 美聯社
熱火「阿舍哥」羅賓森(左)。 美聯社

儘管「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等多名主力缺陣，熱火仍展現驚人團隊戰力，以109：104擊敗76人。熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）再度砍進20分，本季他至少攻下20分的比賽，熱火戰績10勝0敗。

本場比賽戰況激烈，熱火三節打完領先1分。末節後半段熱火提升團隊防守強度，打出14：4攻勢，76人最後2分半鐘追分失敗，被熱火帶走勝利。

熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）全場拿到23分14籃板，赫洛（Tyler Herro）20分7籃板7助攻，羅賓森三分球7投5中，貢獻20分。

熱火昨天大勝公鹿26分，今天又險勝76人，阿德巴約表示，「贏下這兩場標誌性勝利，這說明如果我們相信自己能做到，我們就能把事情做好，即使少了很多人。」

76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）砍進30分6籃板7助攻，里德（Paul Reed）18分12籃板，希爾德（Buddy Hield）攻下22分，傳出個人生涯新高10次助攻。

76人 熱火

相關新聞

NBA／剩39秒輸3分K湯卻故意犯規 柯爾抱頭驚呆：非計畫內

勇士隊今天浪費決勝節最多14分領先，遭快艇隊以130：125逆轉，尋求6連勝失利，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對...

NBA／八村壘砍新高36分盼成X因子 湖人教頭：需要他像野人

湖人今天少了詹姆斯（LeBron James），仍以138：122大勝爵士，日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）投進6記三分球，進帳36分，都創下生涯新高，他賽後表示，「想成為球隊的X因子

NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張

活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前在球員通道，出拳攻擊太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），傳出被警方逮捕、發出傳票後獲釋。本場比賽兩隊未發生衝突，太陽終場以116：100輕取

NBA／活塞長人揮拳遭逮後被釋放 KD：焦點該放比賽本身

活塞隊和太陽隊今天賽前出現暴力事件，活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前朝太陽球員尤班克斯（Drew Eu...

NBA／熱火羅賓森20分必勝定律延續 阿德巴約：相信自己就能贏

儘管「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等多名主力缺陣，熱火仍展現驚人團隊戰力，以109：104擊敗76人。熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）再度砍進20分，本季他至少攻下

NBA／勇士火藥味中被快艇逆轉 柯爾：防守失策教練團的鍋

NBA金州勇士今天迎戰洛杉磯快艇，末節還剩9分36秒快艇普朗利在爭搶籃板球時，多次出手拍擊勇士的波齊姆斯基，被判一級惡意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。