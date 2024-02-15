NBA／熱火羅賓森20分必勝定律延續 阿德巴約：相信自己就能贏
儘管「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）等多名主力缺陣，熱火仍展現驚人團隊戰力，以109：104擊敗76人。熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）再度砍進20分，本季他至少攻下20分的比賽，熱火戰績10勝0敗。
本場比賽戰況激烈，熱火三節打完領先1分。末節後半段熱火提升團隊防守強度，打出14：4攻勢，76人最後2分半鐘追分失敗，被熱火帶走勝利。
熱火球星阿德巴約（Bam Adebayo）全場拿到23分14籃板，赫洛（Tyler Herro）20分7籃板7助攻，羅賓森三分球7投5中，貢獻20分。
熱火昨天大勝公鹿26分，今天又險勝76人，阿德巴約表示，「贏下這兩場標誌性勝利，這說明如果我們相信自己能做到，我們就能把事情做好，即使少了很多人。」
76人方面，馬克西（Tyrese Maxey）砍進30分6籃板7助攻，里德（Paul Reed）18分12籃板，希爾德（Buddy Hield）攻下22分，傳出個人生涯新高10次助攻。
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