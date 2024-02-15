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NBA／八村壘砍新高36分盼成X因子 湖人教頭：需要他像野人

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘投進6記三分球，進帳36分，都創下生涯新高。 法新社
八村壘投進6記三分球，進帳36分，都創下生涯新高。 法新社

湖人今天少了詹姆斯（LeBron James），仍以138：122大勝爵士，日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）投進6記三分球，進帳36分，都創下生涯新高，他賽後表示，「想成為球隊的X因子。」

戴維斯（Anthony Davis）豪取37分，八村壘攻下36分，他們成為2003年「OK連線」歐尼爾（Shaquille O'Neal）和布萊恩（Kobe Bryant）後，湖人首對同場至少得35分的組合。八村壘賽後表示，「我想影響比賽，目標是成為球隊的X因子，無論是進攻還是防守，都要展現侵略性，利用自己的體型優勢。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也讚賞八村壘，「我一直告訴他，『我需要你像野人一樣打球，把指紋留在比賽中。』他清楚聽到我們的鼓勵，我們需要他打得出色，才能讓我們變得更好。」

湖人近7戰取得6勝，準備迎接明星周假期，戴維斯直言，「這就是我們要成為的樣子。」他接著說：「我們以正確方式打球，分享球權，一起打球。兄弟們都在投籃，我們處在很好的狀態，打得很開心。」

Anthony Davis 八村壘 湖人

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