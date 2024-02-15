快訊

熱海大飯店月底熄燈 首個「溫泉宿舍」含水電每日僅百元也走入歷史

昔All in台積電慘賠一輛大牛 Joeman今709元畢業爽喊：一股不賣奇蹟自來

陸喊「訂滿飯店」！帛琉總統寫信給美議員稱遭利誘 涉外人士：信是真的

NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張

聯合新聞網／ 綜合報導
太陽球星布克。 美聯社
太陽球星布克。 美聯社

活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前在球員通道，出拳攻擊太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），傳出被警方逮捕、發出傳票後獲釋。本場比賽兩隊未發生衝突，太陽終場以116：100輕取活塞。

太陽球星布克（Devin Booker）首節就被裁判連吹2次技術犯規，遭驅逐出場，許多網友嘲諷裁判，「布克應被關進監獄，這行為無法被接受」、「聯盟應該禁賽25場」、「如果這是技術犯規，格林（Draymond Green）職業生涯肯定少吞好幾個」。

太陽少了布克和因傷缺陣的比爾（Bradley Beal），照樣壓制活塞，三節打完就領先30分，也讓杜蘭特（Kevin Durant）等主力球員提早下班。杜蘭特全場25分6籃板6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分13籃板7助攻。

杜蘭特賽後談到布克被驅逐一事，「他當時在和我說話，我猜他的話讓裁判很生氣，加上賽前的情況，他們很緊張，不希望事態變嚴重。」

本場比賽裁判長萊恩（Karl Lane）否認杜蘭特的說法，他指出，布克不停向裁判抱怨吞下首次技術犯規，接著又說出貶低的言論，因此吞下第2次技術犯規，被驅逐出場，吹罰尺度與賽前揮拳事件無關。

Devin Booker 太陽 活塞

相關新聞

NBA／勇士末節領先14分竟被快艇逆轉 悲情柯瑞轟41分輸球

尋求6連勝的勇士隊，今天和快艇隊的交手打出火氣，快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）第四節被吹出場、長人普拉里（Mas...

NBA／剩39秒輸3分K湯卻故意犯規 柯爾抱頭驚呆：非計畫內

勇士隊今天浪費決勝節最多14分領先，遭快艇隊以130：125逆轉，尋求6連勝失利，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對...

NBA／柯瑞超神！球員通道投進120呎三分 連4戰7+外線史上首人

勇士神射手柯瑞（Stephen Curry）今天賽前練習時，投進120英尺遠的超大號三分球，他開心地對著球迷跳舞慶祝。 這記神奇三分球印證柯瑞近期的好手感，他今天外線19投9中豪取41分，成為聯

NBA／八村壘砍新高36分盼成X因子 湖人教頭：需要他像野人

湖人今天少了詹姆斯（LeBron James），仍以138：122大勝爵士，日本混血前鋒八村壘（Rui Hachimura）投進6記三分球，進帳36分，都創下生涯新高，他賽後表示，「想成為球隊的X因子

NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張

活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前在球員通道，出拳攻擊太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），傳出被警方逮捕、發出傳票後獲釋。本場比賽兩隊未發生衝突，太陽終場以116：100輕取

NBA／勇士火藥味中被快艇逆轉 柯爾：防守失策教練團的鍋

NBA金州勇士今天迎戰洛杉磯快艇，末節還剩9分36秒快艇普朗利在爭搶籃板球時，多次出手拍擊勇士的波齊姆斯基，被判一級惡意...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。