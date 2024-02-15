NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張

活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前在球員通道，出拳攻擊太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），傳出被警方逮捕、發出傳票後獲釋。本場比賽兩隊未發生衝突，太陽終場以116：100輕取活塞。

太陽球星布克（Devin Booker）首節就被裁判連吹2次技術犯規，遭驅逐出場，許多網友嘲諷裁判，「布克應被關進監獄，這行為無法被接受」、「聯盟應該禁賽25場」、「如果這是技術犯規，格林（Draymond Green）職業生涯肯定少吞好幾個」。

Devin Booker's act is unacceptable and has no place in television or in front of thousands. Glad the referee took action on his display of rage and profanity. pic.twitter.com/ixUePUdeOJ — NBA Memes (@NBAMemes) 2024年2月15日

太陽少了布克和因傷缺陣的比爾（Bradley Beal），照樣壓制活塞，三節打完就領先30分，也讓杜蘭特（Kevin Durant）等主力球員提早下班。杜蘭特全場25分6籃板6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分13籃板7助攻。

杜蘭特賽後談到布克被驅逐一事，「他當時在和我說話，我猜他的話讓裁判很生氣，加上賽前的情況，他們很緊張，不希望事態變嚴重。」

本場比賽裁判長萊恩（Karl Lane）否認杜蘭特的說法，他指出，布克不停向裁判抱怨吞下首次技術犯規，接著又說出貶低的言論，因此吞下第2次技術犯規，被驅逐出場，吹罰尺度與賽前揮拳事件無關。