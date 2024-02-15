NBA／布克打5分鐘就吞2T出場 KD：賽前揮拳事件讓裁判緊張
活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前在球員通道，出拳攻擊太陽中鋒尤班克斯（Drew Eubanks），傳出被警方逮捕、發出傳票後獲釋。本場比賽兩隊未發生衝突，太陽終場以116：100輕取活塞。
太陽球星布克（Devin Booker）首節就被裁判連吹2次技術犯規，遭驅逐出場，許多網友嘲諷裁判，「布克應被關進監獄，這行為無法被接受」、「聯盟應該禁賽25場」、「如果這是技術犯規，格林（Draymond Green）職業生涯肯定少吞好幾個」。
太陽少了布克和因傷缺陣的比爾（Bradley Beal），照樣壓制活塞，三節打完就領先30分，也讓杜蘭特（Kevin Durant）等主力球員提早下班。杜蘭特全場25分6籃板6助攻，諾基奇（Jusuf Nurkic）10分13籃板7助攻。
杜蘭特賽後談到布克被驅逐一事，「他當時在和我說話，我猜他的話讓裁判很生氣，加上賽前的情況，他們很緊張，不希望事態變嚴重。」
本場比賽裁判長萊恩（Karl Lane）否認杜蘭特的說法，他指出，布克不停向裁判抱怨吞下首次技術犯規，接著又說出貶低的言論，因此吞下第2次技術犯規，被驅逐出場，吹罰尺度與賽前揮拳事件無關。
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