NBA／勇士火藥味中被快艇逆轉 柯爾：防守失策教練團的鍋

NBA金州勇士今天迎戰洛杉磯快艇，末節還剩9分36秒快艇普朗利在爭搶籃板球時，多次出手拍擊勇士的波齊姆斯基，被判一級惡意犯規，快艇教頭泰隆．魯也遭驅逐，快艇最終以130比125逆轉勝。

勇士今天在主場與快艇之戰，前3節結束在近況火熱的柯瑞（Stephen Curry）帶領下，以97比86領先，勇士湯普森（Klay Thompson）末節開局飆進三分球，一度率隊取得14分領先優勢。

快艇普朗利在爭搶籃板球時，多次出手拍擊勇士的波齊姆斯基，被判一級惡意犯規。 美聯社

不過，雙方在第4節雙方卻打出火氣，快艇的普朗利（Mason Plumlee）疑似不滿裁判判罰，倒數9分36秒與勇士的波齊姆斯基（Brandin Podziemski）爭搶籃板球，在波齊姆斯基拿到籃板後，普朗利不停往波齊姆斯基身上拍打，最後一擊更打向波齊姆斯基臉部，波齊姆斯基隨後倒地、痛苦掩面。

普朗利粗暴的舉動也讓勇士相當不滿，勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）也上前從背後推了普朗利一把，而勇士的葛林（Draymond Green）更向對方吐舌挑釁，快艇的衛斯布魯克（Russell Westbrook）隨後趕緊向前將人勸開。

泰隆．魯（Tyronn Lue）隨後因抱怨裁判判罰，領到第2次技術犯規遭驅逐出場，普朗利也被判一級惡意犯規，至於推人的庫明加則吞下技術犯規。

快艇總教練泰隆．魯後續儘管未能在場上督軍，快艇靠著在末節打出44比28攻勢，最終以130比125迎接勝利，終結勇士近期5連勝，快艇以36勝17敗暫居西區第3，與第2的奧克拉荷馬雷霆僅有0.5場勝差。

勇士全場最多領先15分，卻遭到逆轉，總教練柯爾（Steve Kerr）賽後表示：「由於防守問題，導致失去比賽主導權，我認為是教練團的策略未能即時做出調整。」

快艇此役3人得分突破20分，哈登（James Harden）攻下26分、8籃板、7助攻，喬治（Paul George）24分、鮑爾（Norman Powell）得21分。

勇士招牌球星柯瑞轟下41分，個人本季第6次得分至少40分，而他今天在三分線19次出手9中，根據ESPN報導，柯瑞成為NBA史上第一位連續4場比賽都能至少投進7顆三分球的球員。