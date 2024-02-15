NBA／剩39秒輸3分K湯卻故意犯規 柯爾抱頭驚呆：非計畫內
勇士隊今天浪費決勝節最多14分領先，遭快艇隊以130：125逆轉，尋求6連勝失利，勇士教頭柯爾（Steve Kerr）對讀秒階段湯普森（Klay Thompson）的故意犯規還露出不可置信肢體動作，賽後他也承認，湯普森的犯規並不是球隊計畫。
勇士最後39.6秒在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）外線命中後追到123：126，接續湯普森對快艇衛斯特布魯克（Russell Westbrook）犯規，「衛少」兩罰得手後勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）切入，雙方仍維持3分差；快艇下波進攻衛斯特布魯克雖失手但隊友柯菲（Amir Coffey）搶下關鍵進攻籃板，讓快艇驚險拿下勝利。
波傑姆斯基進球後，快艇發球進場沒多久湯普森就下手犯規，裁判響哨後柯爾馬上雙手抱頭，一臉驚訝。賽後柯爾也提到，當時並不打算執行犯規戰術，勇士計畫是守下快艇攻勢再試圖追平比分。
「是的，我們並不想犯規，我們投進了三分球，還有38秒，所以很顯然就是好好防守，搶下籃板，然後就會變成一次球權的比賽。」柯爾還說，球隊防守端失去控制，教練團調整得也不夠好。
湯普森不只防守出狀況，今天進攻端也失準，全場14投4中包括9投1中的三分球，讓柯瑞轟下41分卻成悲劇英雄。
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