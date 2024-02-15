NBA／柯瑞超神！球員通道投進120呎三分 連4戰7+外線史上首人

勇士神射手柯瑞（Stephen Curry）今天賽前練習時，投進120英尺遠的超大號三分球，他開心地對著球迷跳舞慶祝。

這記神奇三分球印證柯瑞近期的好手感，他今天外線19投9中豪取41分，成為聯盟歷史首位連4場至少投進7顆三分球的球員。

Aura is off the freaking charts I’m not even kidding pic.twitter.com/NSSgY8v95Z — WarriorsMuse (@WarriorsMuse) 2024年2月15日

不過勇士浪費最多15分領先優勢，第四節遭到快艇翻盤，《ESPN》記者安德魯絲（Kendra Andrews）指出，勇士本季第6次最多領先超過15分，最終被對手逆轉，全聯盟只有馬刺比他們多。

勇士助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）上個月因心臟病發過世，勇士面對爵士的比賽因此延期，明天勇士將造訪鹽湖城進行補賽。