NBA／都是為了留住詹皇！傳湖人想選布朗尼+組新三巨頭

昨天有報導指出，勇士想發動交易得到詹姆斯（LeBron James），遭湖人及詹姆斯團隊拒絕。《The Athletic》今天則撰文提到，湖人想選下詹皇兒子布朗尼（Bronny James），並再度組成三巨頭，以留下詹姆斯。

報導提到，近期許多高層相信詹姆斯可能離開，並關注他的兒子布朗尼，因為詹姆斯不斷表示與兒子打球是夢想，而布朗尼今年就有資格參加NBA選秀。

因此湖人高層也願意尋找讓布朗尼加盟湖人的機會，因為詹皇是否開心，對球團很重要。湖人可能使用2024年首輪選秀籤（戴維斯（Anthony Davis）交易案送走，鵜鶘隊可延到2025年），或二輪籤選進布朗尼。

另外，湖人也會再追求一名頂尖球星，以說服詹姆斯留隊。湖人休賽季最多有3個首輪籤、4個首輪互換權及多個二輪籤可用。湖人的目標包含老鷹隊楊恩（Trae Young）、騎士隊米契爾（Donovan Mitchell）及獨行俠隊厄文（Kyrie Irvin）。