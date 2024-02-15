NBA／塔克將暫時離隊調整心態 快艇教頭：他70歲了

快艇老將塔克（PJ Tucker）和後衛海蘭德（Bones Hyland）本季遭棄用，球團決定讓他們提前放假，調整心態，明星賽後再回歸，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也發表想法。

塔克沒有在交易截止日被送走，他也不打算買斷合約。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，塔克與快艇深入討論後，決定離隊一段時間調整心態，有望在明星賽後歸隊，同樣苦無上場時間的海蘭德也會暫時離隊。

塔克的合約還剩1年半，他上周受訪時談到自己坐板凳，「不是我自己決定坐板凳，是球隊討論的。他們把我交易前，我會一直坐板凳，但交易案沒發生。我盡力以專業方式面對這件事，但如果我不維護自己，誰會幫我呢？事情就是這樣，這就是現實。」

談到塔克的沮喪，泰隆魯表示，「塔克合約還有1年多，他完全可以自在地離開，他已經70歲了（實際38歲）。不過他想上場比賽，我也明白，但交易沒發生，所以他會留在這裡。我們只是給他一些休息時間，心態調整好後歸隊準備再出發。」