NBA／塔克將暫時離隊調整心態 快艇教頭：他70歲了
快艇老將塔克（PJ Tucker）和後衛海蘭德（Bones Hyland）本季遭棄用，球團決定讓他們提前放假，調整心態，明星賽後再回歸，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也發表想法。
塔克沒有在交易截止日被送走，他也不打算買斷合約。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，塔克與快艇深入討論後，決定離隊一段時間調整心態，有望在明星賽後歸隊，同樣苦無上場時間的海蘭德也會暫時離隊。
塔克的合約還剩1年半，他上周受訪時談到自己坐板凳，「不是我自己決定坐板凳，是球隊討論的。他們把我交易前，我會一直坐板凳，但交易案沒發生。我盡力以專業方式面對這件事，但如果我不維護自己，誰會幫我呢？事情就是這樣，這就是現實。」
談到塔克的沮喪，泰隆魯表示，「塔克合約還有1年多，他完全可以自在地離開，他已經70歲了（實際38歲）。不過他想上場比賽，我也明白，但交易沒發生，所以他會留在這裡。我們只是給他一些休息時間，心態調整好後歸隊準備再出發。」
2023-24 NBA即時比分
▪NBA／丁威迪湖人處女秀送7助攻 詹姆斯25分領軍宰活塞！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言