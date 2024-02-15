快訊

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

年代旅遊富國島丟包旅客 王國材怒批「不負責任」：最重可罰5萬停業3個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／籃網西蒙斯不打背靠背 綠衫軍本季第二次狂勝至少50分

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克隊本季第2次大勝對手至少50分。 路透
塞爾蒂克隊本季第2次大勝對手至少50分。 路透

塞爾蒂克今天在主場以136：86屠殺籃網，取得6連勝。這是他們本季第二次（隊史第5次）以超過50分差距戰勝對手。

籃網與塞爾蒂克連兩天交手，西蒙斯（Ben Simmons）本場缺陣，他本季還沒背靠背出賽過。塞爾蒂克首節打完就領先15分，第二節又打出19：0攻勢，半場結束以68：32大幅領先。

第三節塞爾蒂克將領先擴大到46分，主力球員也提前打卡下班。綠衫軍替補後衛普里查德（Payton Pritchard）末節持續在傷口撒鹽，獨得16分，幫助球隊最多領先達54分，終場則以50分之差收下勝利。

塞爾蒂克曾在去年11月以51分之差大勝溜馬，今天普里查德全場16投11中，進帳28分。懷特（Derrick White）得到27分，泰托姆（Jayson Tatum）20分7籃板9助攻。籃網今天動用14名球員，團隊命中率僅38.3%，瓦特佛（Trendon Watford）砍下全隊最高的15分。

塞爾蒂克 籃網

相關新聞

NBA／詹姆斯、柯瑞夢幻聯手？勇士曾提交易被湖人打槍

NBA交易9日已截止，如今傳出大限前24小時，勇士隊曾和湖人隊提出交易，且目標是紫金軍團當家球星「小皇帝」詹姆斯（Ang...

NBA／勇士交易詹皇失敗 傳休賽季想網羅KD或快艇喬治

勇士柯瑞（Stephen Curry）與湖人詹姆斯（LeBron James）是近年最受歡迎的超級巨星。《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）撰文爆料，勇士曾在今年交易

NBA／籃網西蒙斯不打背靠背 綠衫軍本季第二次狂勝至少50分

塞爾蒂克今天在主場以136：86屠殺籃網，取得6連勝。這是他們本季第二次（隊史第5次）以超過50分差距戰勝對手。 籃網與塞爾蒂克連兩天交手，西蒙斯（Ben Simmons）本場缺陣，他本季還沒背

NBA／超派鐵拳！活塞史都華賽前痛扁太陽尤班克斯

今天是活塞總教練威廉斯（Monty Williams）離開太陽後，首度回到鳳凰城，不料活塞長人史都華（Isaiah Stewart）賽前痛扁太陽球員尤班克斯（Drew Eubanks），成為外界關注焦

NBA／塔克將暫時離隊調整心態 快艇教頭：他70歲了

快艇老將塔克（PJ Tucker）和後衛海蘭德（Bones Hyland）本季遭棄用，球團決定讓他們提前放假，調整心態，明星賽後再回歸，快艇總教練泰隆魯（Tyronn Lue）也發表想法。 塔克

NBA／都是為了留住詹皇！傳湖人想選布朗尼+組新三巨頭

昨天有報導指出，勇士想發動交易得到詹姆斯（LeBron James），遭湖人及詹姆斯團隊拒絕。《The Athletic》今天則撰文提到，湖人想選下詹皇兒子布朗尼（Bronny James），並再度組

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。