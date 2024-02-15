NBA／籃網西蒙斯不打背靠背 綠衫軍本季第二次狂勝至少50分

塞爾蒂克今天在主場以136：86屠殺籃網，取得6連勝。這是他們本季第二次（隊史第5次）以超過50分差距戰勝對手。

籃網與塞爾蒂克連兩天交手，西蒙斯（Ben Simmons）本場缺陣，他本季還沒背靠背出賽過。塞爾蒂克首節打完就領先15分，第二節又打出19：0攻勢，半場結束以68：32大幅領先。

第三節塞爾蒂克將領先擴大到46分，主力球員也提前打卡下班。綠衫軍替補後衛普里查德（Payton Pritchard）末節持續在傷口撒鹽，獨得16分，幫助球隊最多領先達54分，終場則以50分之差收下勝利。

塞爾蒂克曾在去年11月以51分之差大勝溜馬，今天普里查德全場16投11中，進帳28分。懷特（Derrick White）得到27分，泰托姆（Jayson Tatum）20分7籃板9助攻。籃網今天動用14名球員，團隊命中率僅38.3%，瓦特佛（Trendon Watford）砍下全隊最高的15分。