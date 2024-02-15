NBA／泰托姆飆分再創紀錄

不斷締造塞爾蒂克隊史新猷的泰托姆，昨天再創一項難得紀錄，面對籃網隊轟下41分，率隊以118：110奪下5連勝，單場超過30分累積128場，超越傳奇球星「大鳥」柏德的127場，成為隊史第一人。

25歲的泰托姆是2017年選秀會第3順位被「綠衫軍」挑中，本季不過第7個賽季，已是塞爾蒂克指標球星；去年1月締造生涯第6場得分超過50分紀錄就已取代柏德，昨天光是上半場就轟下31分，又超前柏德另一項重大紀錄。

泰托姆昨天前兩節各拿下16分、15分，強調上半場得到很多輕鬆得分機會，「有些快攻、有些罰球，有些大空檔的三分球，我處在很棒的節奏。」他在下半場以助攻為主，只再出手9次，全場26投14中，包括11投5中的三分球和8罰全進，生涯第25次單場飆破40分。

生涯最高拿下60分的泰托姆，昨天還有14籃板和5助攻表現，形容自己下半場就像誘餌，「上半場拿了31分，他們看守我的方式不同，所以試著助攻、移動干擾防守。」

塞爾蒂克目前42勝12敗是NBA最佳，泰托姆場均27分，成為年度MVP熱門人選，昨天還增添新身分；明星賽轉播單位宣布，泰托姆和勇士隊球星格林將加入轉播陣容，他在19日將以東區先發球員亮相，前一天先擔任三分球大賽講評，獻出轉播處女秀。