聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／泰托姆飆分再創紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
泰托姆13日41分、14籃板。(美聯社)
泰托姆13日41分、14籃板。(美聯社)

不斷締造塞爾蒂克隊史新猷的泰托姆，昨天再創一項難得紀錄，面對籃網隊轟下41分，率隊以118：110奪下5連勝，單場超過30分累積128場，超越傳奇球星「大鳥」柏德的127場，成為隊史第一人。

25歲的泰托姆是2017年選秀會第3順位被「綠衫軍」挑中，本季不過第7個賽季，已是塞爾蒂克指標球星；去年1月締造生涯第6場得分超過50分紀錄就已取代柏德，昨天光是上半場就轟下31分，又超前柏德另一項重大紀錄。

泰托姆昨天前兩節各拿下16分、15分，強調上半場得到很多輕鬆得分機會，「有些快攻、有些罰球，有些大空檔的三分球，我處在很棒的節奏。」他在下半場以助攻為主，只再出手9次，全場26投14中，包括11投5中的三分球和8罰全進，生涯第25次單場飆破40分。

生涯最高拿下60分的泰托姆，昨天還有14籃板和5助攻表現，形容自己下半場就像誘餌，「上半場拿了31分，他們看守我的方式不同，所以試著助攻、移動干擾防守。」

塞爾蒂克目前42勝12敗是NBA最佳，泰托姆場均27分，成為年度MVP熱門人選，昨天還增添新身分；明星賽轉播單位宣布，泰托姆和勇士隊球星格林將加入轉播陣容，他在19日將以東區先發球員亮相，前一天先擔任三分球大賽講評，獻出轉播處女秀。

延伸閱讀

NBA／泰托姆半場狂砍31分創新高 哈勒戴：激勵我們防守

NBA／轟41分退籃網 泰托姆超越柏德再創綠衫軍狂紀錄

NBA／明星賽轉播卡司增亮點 格林、泰托姆加入

NBA／懷特末節爆發綠衫軍擊落老鷹 泰托姆不捨史蒂文斯離隊

相關新聞

NBA／丁威迪湖人處女秀送7助攻 詹姆斯25分領軍宰活塞

湖人隊新成員丁威迪（Spencer Dinwiddie）今天迎接穿著紫金戰袍首戰，替補出賽傳出7助攻，和新東家一起以12...

NBA／丁威迪湖人首秀獲歡呼聲 AD賞麻辣鍋詹皇盛讚DPOY

湖人今天在主場迎戰爐主活塞，新援丁威迪（Spencer Dinwiddie）首度為紫金大軍出陣就打31分鐘，貢獻6分7助攻，但有4次失誤，湖人終場以125：111贏球。 湖人本場比賽多點開花，上

NBA／和勇士合約倒數 總教練柯爾想續留：為什麼要離開？

率勇士隊奪下4冠的總教練柯爾（Steve Kerr），和勇士合約本季走完，但隨著前總管邁爾斯（Bob Myers）去年離...

NBA／唇槍舌戰持續延燒！格林嗆諾基奇和KD是懦夫

勇士前鋒格林（Draymond Green）和太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）日前又在場上起爭執，賽後諾基奇怒批格林沒吸取教訓，並預言格林會再次動手。格林今天也在個人Podcast節目回擊諾

NBA／魔術高掛32號 歐尼爾3件球衣被退休成史上第3人

1992年選秀會被魔術隊第一指名，「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）以狀元身分開啟NBA旅程，他的32號...

NBA／泰托姆飆分再創紀錄

不斷締造塞爾蒂克隊史新猷的泰托姆，昨天再創一項難得紀錄，面對籃網隊轟下41分，率隊以118：110奪下5連勝，單場超過3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。