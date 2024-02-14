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NBA／和勇士合約倒數 總教練柯爾想續留：為什麼要離開？

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯爾本季合約到期，他表態想繼續執教勇士。 路透
柯爾本季合約到期，他表態想繼續執教勇士。 路透

率勇士隊奪下4冠的總教練柯爾（Steve Kerr），和勇士合約本季走完，但隨著前總管邁爾斯（Bob Myers）去年離開，柯爾續約事宜也沒下文，58歲的冠軍教頭是否會在球季結束離開灣區成討論話題，主角本人倒是表達堅定立場，柯爾受訪表示，他認為未來和過去10年不會有太大改變。

「我想回來。」柯爾告訴體育網站《The Ringer》記者默多克（Logan Murdock），每次被問到類似問題，他的想法都很清晰，「我唯一不會談的就是合約細節，但我抱持非常開放的態度，我想回來，（勇士老闆）拉卡柏（Joe Lacob）告訴我，他希望我回來，所以我認為我會回到這裡。」

2014年接下勇士兵符的柯爾，10年來創造勇士奇蹟，除率隊連5年打進總冠軍賽、助柯瑞（Stephen Curry）連續奪下年度MVP，也讓湯普森（Klay Thompson）成為聯盟最佳射手之一，兩年前更率勇士再度登頂；僅管本季勇士戰績不佳，「勇士王朝」走向尾聲，柯爾仍打算繼續待在熟悉的灣區。

「我執教一群不可思議的團隊，我愛我的教練群，我愛（勇士總管）小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.），他是很棒的共事夥伴，拉卡柏是不可思議的老闆。」柯爾提到，想到拉卡柏為球隊做的一切，想到可以和邁爾斯、柯瑞、湯普森和格林（Draymond Green）等球星共識，都是很棒的感受。

「所以只因為我們現在狀況沒那麼好，不代表我就要跳船然後說『大家後會有期』。」柯爾強調，待在勇士不是只為了贏下總冠軍，而是因為熱愛自己的工作，也喜歡和球員及教練團相處，「所以我為什麼要離開？」

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