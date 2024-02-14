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NBA／丁威迪湖人處女秀送7助攻 詹姆斯25分領軍宰活塞

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
詹姆斯今天攻下25分、8助攻，連續20分以上場次推進到13場。 美聯社
詹姆斯今天攻下25分、8助攻，連續20分以上場次推進到13場。 美聯社

湖人隊新成員丁威迪（Spencer Dinwiddie）今天迎接穿著紫金戰袍首戰，替補出賽傳出7助攻，和新東家一起以125：111擊敗聯盟戰績最差的活塞隊，收下近6戰第5勝。

面對聯盟「爐主」，湖人首節就上演各式灌籃秀，先是「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）爆扣，戴維斯（Anthony Davis）再接獲里夫斯（Austin Reaves）妙傳上演灌籃美技，率隊打出一波連進10球小高潮，首節取得34：24領先。

第二節湖人再灌進37分，半場差距擴大到71：48。下半場活塞試圖追分，第四節4分50秒威斯曼（James Wiseman）進球後將差距縮小到102：114，但湖人在伍德（Christian Wood）連拿7分下仍穩住勝果，最終以125：111守護勝利。

湖人今天先發得分都達兩位數，詹姆斯攻下25分、8助攻，連續20分以上場次推進到13場；第四節直接休息的戴維斯，今天也有20分、14籃板、6阻攻演出，羅素（D'Angelo Russell）投進4記三分球在內的21分。

丁威迪回到家鄉湖人穿著紫金戰袍首戰，替補出賽傳出7助攻。 法國新聞社
丁威迪回到家鄉湖人穿著紫金戰袍首戰，替補出賽傳出7助攻。 法國新聞社

第一節5分24秒替補出賽的丁威迪，首度穿上湖人戰袍回到家鄉比賽，共上場31分鐘，6投2中拿6分，另有7助攻和2抄截。

活塞以湯普森（Ausar Thompson）19分最高，替補的威斯曼18分、9籃板。

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