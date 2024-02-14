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NBA／轟41分退籃網 泰托姆超越柏德再創綠衫軍狂紀錄

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
泰托姆今天攻下41分，是生涯第128場單場超過30分的比賽，超越傳奇球星「大鳥」柏德。 路透通訊社
泰托姆今天攻下41分，是生涯第128場單場超過30分的比賽，超越傳奇球星「大鳥」柏德。 路透通訊社

在塞爾蒂克隊的第7個賽季，25歲的泰托姆（Jayson Tatum）持續改寫隊史紀錄，今天他面對籃網隊轟下41分，除率隊以118：110奪下5連勝，且是生涯第128場單場超過30分的比賽，超越傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird）的127次，成為隊史第一人。

2017年選秀會第3順位被「綠衫軍」挑中的泰托姆，去年初締造生涯第6場得分超過50分紀錄，就已超越柏德紀錄，今天再將隊史另項第一名納入麾下，他謙虛說，今天得到很多輕鬆得分機會，「有些快攻、有些罰球，有些大空檔的三分球，我處在很棒的節奏裡。」

光是上半場泰托姆就攻下31分，追平個下上半場最高得分，下半場再追加分數，最終以全場26投14中表現攻下全場最高分，包括11投5中的三分球和8罰全把握的罰球。

前兩節各拿下16分和15分，泰托姆下半場主要為隊友製造機會，形容自己像是誘餌，下半場只出手9次的他說：「我知道我（上半場）拿31分，他們看守我的方式會有所不同，所以我試著傳出助攻，移動去干擾防守。」

這也是泰托姆生涯第25場飆分破40分的比賽，今天還有14籃板外帶5助攻的提到，球隊今天打出很好的團隊籃球，每次快攻不只自己，還會有其他隊友跑出機會，「了解也知道我需要隊友，我需要每一個人，我們都需要對方。」

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