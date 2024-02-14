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NBA／拒絕被交易到獨行俠 庫茲瑪：想留在巫師做點事

聯合新聞網／ 綜合報導
巫師前鋒庫茲瑪。 美聯社
巫師前鋒庫茲瑪。 美聯社

巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）是許多球隊季中交易的補強目標，其中獨行俠最感興趣，不過最終交易案沒有發生，獨行俠最終向黃蜂換回華盛頓（P.J. Washington）。

巫師本季戰績9勝44敗，只領先聯盟爐主活塞0.5場勝差，他們也在交易截止日前將後衛莫里斯（Monte Morris）送往灰狼，中鋒葛佛（Daniel Gafford）交易至獨行俠，以換取未來資產。

庫茲瑪近日向《The Athletic》記者羅賓斯（Josh Robbins）透露，巫師總管（Michael Winger）有和他討論過交易，「他把決定權交給我，我跟他說我想留在球隊做點事，溫格後來也拒絕獨行俠交易請求，整件事就是這樣。」

庫茲瑪本季出賽52場，平均21.8分6.3籃板4.2助攻，整體命中率45.6%，三分命中率32.9%，合約要到2026-27賽季結束後才會到期。

Kyle Kuzma 巫師 獨行俠

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