NBA／字母哥斷連67場罰球被熱火痛宰 瑞佛斯：進攻比防守爛

公鹿今天在主場迎戰沒有巴特勒（Jimmy Butler）的熱火，沒想到整場一路挨打，終場以97：123輸球。

巴特勒因親人去世持續缺陣，洛齊爾（Terry Rozier）與理查森（Josh Richardson）也因傷高掛免戰牌。熱火「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）和小將約維奇（Nikola Jovic）首節都飆進3顆三分球，幫助熱火建立12分領先。末節前段老將勒夫（Kevin Love）再狂砍11分，比賽剩7分40秒就進入垃圾時間。

約維奇砍下個人生涯新高的24分，阿德巴約（Bam Adebayo）繳出16分12籃板11助攻的大三元數據，羅賓森（Duncan Robinson）攻下23分，本季他至少得到20分的比賽，熱火9勝0敗。熱火最近8場比賽，約維奇總共只上場3分鐘，今天一口氣打30分鐘，他賽後表示，「我知道要付出多少努力才能上場，這種感覺很棒。」

公鹿巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攻下23分11籃板8助攻，本場比賽他罕見沒任何罰球機會，中斷例行賽連67場有罰球出手的紀錄。

這也是貝佛利（Patrick Beverley）加盟公鹿後首次輸球，公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）接掌兵符後3勝6敗，他賽後直言，「無論進攻還是防守，對手都更加迅速。我認為防守看起來很糟糕，但進攻更糟糕。」