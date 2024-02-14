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NBA／熱火放送19枚三分彈 沒巴特勒依然26分差擊潰公鹿

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
熱火在約維奇三分球8投5中領銜下射爆公鹿隊。 法新社
熱火在約維奇三分球8投5中領銜下射爆公鹿隊。 法新社

公鹿隊昨天才以大比分擊敗金塊隊，「背靠背」出賽沒能延續勝場，今天被熱火隊痛擊，首節失分就達40分，全場更被飆進19記三分球，在主場以97：123慘敗。

熱火當家球星巴特勒（Jimmy Butler）今天缺陣，但射手羅賓森（Duncan Robinson）首節就手感發燙，外線連發助隊拉開領先到33：20；他和約維奇（Nikola Jovic）合計三分球7投6中，帶出團隊11投7中的外線表現，第一節就握有40：28優勢。

第二節熱火外線雖不若首節瘋狂，單節得分仍優於公鹿，半場打完領先擴大到69：52。

公鹿第三節一度在里拉德（Damian Lillard）連飆2記外線縮小差距，但熱火老將勒夫（Kevin Love）發揮，三節打完仍握有98：76領先，第四節也維持優勢，最終以123：97大勝公鹿。

熱火今天三分球命中率驚人，全場40投19中，命中率達4成75，約維奇三分球8投5中攻下全場最高24分，羅賓森外線8投6中貢獻23分，三分球7投5中的勒夫板凳出發也挹注19分、8籃板。

公鹿以「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）23分、11籃板、8助攻、2阻攻最佳，里拉德、畢斯利（Malik Beasley）和波提斯（Bobby Portis）各16分。

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