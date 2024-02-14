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NBA／魔術高掛32號 歐尼爾3件球衣被退休成史上第3人

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
歐尼爾的32號球衣今天在魔術和雷霆隊賽後被高懸場中。 美聯社
歐尼爾的32號球衣今天在魔術和雷霆隊賽後被高懸場中。 美聯社

1992年選秀會被魔術隊第一指名，「俠客」歐尼爾Shaquille O'Neal）以狀元身分開啟NBA旅程，他的32號球衣今天在魔術和雷霆隊賽後被高懸場中，成為魔術創隊35年來第一件退休的球衣。

歐尼爾是魔術隊史多項「第一人」，包括隊史第一位選秀狀元、第一位選上全明星賽的成員、第一位年度新人、第一位入選年度陣容，也是第一位離隊的超級球星。

連退休都能再寫隊史紀錄，今天擔任魔術和雷霆球評的歐尼爾感性說：「有句俗諺是，不能忘本，我的職業生涯從這裡開始，我在這生活了很久的時間，這裡的球迷一直很熱情，非常熱情。我從沒想過這一天會發生。」

魔術首席執行官馬丁斯（Alex Martins）表示，沒有任何人比「俠客」適合成為隊史第一位退休球衣儀式的主角，「他讓魔術聲名大噪，他的名人堂旅程就是從奧蘭多開始。」

僅管魔術今天以113：127落敗，仍有許多球迷留在場中見證歐尼爾的球衣退休儀式；這也是歐尼爾被退休的第3件球衣，湖人隊時期的34號、熱火隊32號都被高掛，今天再加入魔術32號，讓他加入傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）和馬拉維奇（Pete Maravich），成為史上第3位有3件球衣被退休的球員。

歐尼爾1992年到1996年效力魔術4個賽季，96年夏天轉投湖人，儘管只為魔術出賽295場例行賽，得分仍排隊史第6位，籃板數也仍排魔術史上第3。

Shaquille O'Neal 歐尼爾 魔術

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