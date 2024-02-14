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NBA／明星賽轉播卡司增亮點 格林、泰托姆加入

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
格林(左)與泰托姆(右)將加入TNT的全明星周轉播陣容。 路透
格林(左)與泰托姆(右)將加入TNT的全明星周轉播陣容。 路透

NBA明星賽周本周末登場，不只比賽陣容，轉播成員也星光熠熠，美國轉播單位《TNT》今天宣布完整轉播陣容，勇士隊球星格林（Draymond Green）、塞爾蒂克隊看板人物泰托姆（Jayson Tatum）都入列，泰托姆更要獻出轉播處女秀。

格林將加入「惡漢」巴克利（Charles Barkley）行列，和主播魯克斯（Taylor Rooks）擔任台灣時間下周一全明星賽的轉播人員，前NBA球星克勞佛（Jamal Crawford）擔任場邊記者。

4度入選明星賽的泰托姆，將擔任台灣時間周日的三分球大賽球評，獻出轉播處女秀；他也將擔任勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）和WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）的三分球挑戰賽講評。

效力WNBA紐約自由人的優涅思庫，去年WNBA明星賽的三分球大賽技驚全場，她決賽輪27投只失手2球，轟下破WNBA和NBA紀錄的37分，讓保有NBA紀錄31分的柯瑞都喊「荒謬」，還下戰帖「誰才是三分球大賽最佳射手」；今年明星賽馬上促成兩人對決，前所未有的神射手決戰，兩人各自依照原本規格，柯瑞按照NBA用球和三分線距離，優涅思庫依照WNBA規格。

明星賽轉播成員還包括「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）、「飛人」卡特（Vince Carter）和主播勒夫科（Adam Lefkoe）。

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