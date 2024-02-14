NBA／前公鹿冠軍成員 後衛富比士家暴遭逮

2021年公鹿隊奪下NBA總冠軍班底之一的後衛富比士（Bryn Forbes），去年就傳出毆打女友遭逮捕，今天又被指控對家族成員施暴，直接被送入獄。

30歲的富比士美國時間周二被捕，原因是被指控對家庭成員勒頸，這是三級重罪，失控行為讓富比士吃牢飯。

監獄官表示，直到周二下午富比士仍在獄中，保釋金是7500美金，不確定他是否有律師。

聖安東尼奧警方表示，美國時間周一凌晨2點17分接到電話，指富比士攻擊一位「前重要人物」，該人是名30歲女性，她成功逃脫後通知警方；富比士在警方抵達前逃離，但隔天早上仍遭逮捕。

去年2月富比士才因和女友口角後施暴，造成女方身體受傷遭逮，當時犯行屬於輕罪。

富比士7個NBA賽季共效力過4支球隊，頭4個球季效力馬刺，2021年以自由球員身份加入公鹿，成為總冠軍一員；接續回到馬刺，再因交易被送到金塊隊，最後一次出賽則是代表灰狼隊。