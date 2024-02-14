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NBA／曾接近與T1雲豹隊簽約 「白邊」懷塞德傳將退休

聯合新聞網／ 綜合報導
今天傳出懷塞德（Hassan Whiteside）即將從籃球界退休的消息。 路透
今天傳出懷塞德（Hassan Whiteside）即將從籃球界退休的消息。 路透

去年曾傳出T1聯盟台啤永豐雲豹隊有望簽下「白邊」懷塞德（Hassan Whiteside），不料今天竟傳出他即將從籃球界退休的消息。

現年34歲的懷塞德在NBA闖蕩10個賽季，生涯前期幾乎無球可打，直到2014-15賽季轉戰熱火後，才開始嶄露頭角，成為球隊主力中鋒，並在2015-16奪下聯盟阻攻王，2016年休賽季他也和熱火簽下4年9800萬美元合約。

不料懷塞德在2017-18賽季表現開始下滑，打球態度更飽受外界批評，4年合約還沒走完就被交易到拓荒者，他在2021-22賽季後就沒有NBA出賽紀錄。

懷塞德曾拿過2次阻攻王及1次籃板王，生涯場均12.6分、10.8籃板及2.2阻攻。據外媒報導，懷塞德向波多黎各聯盟球隊Piratas de Quebradillas告知，他不會回歸球隊，因為他將從籃球界退休。

值得一提的是，去年雲豹營運長顏行書曾表示，與懷特塞德已談到最後階段，但懷特塞德因家人因素，未正式簽約，最終雲豹網羅「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。

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