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NBA／西區龍頭對決 灰狼單節40分轟下快艇

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
唐斯攻下全隊最高分。 路透社
唐斯攻下全隊最高分。 路透社

快艇隊和灰狼隊今天上演西區雙強對決，快艇若贏球就能登上西區龍頭，但灰熊第三節打出40：19猛攻逆轉戰局，最終以121：100「踢館」成功，除保住自己西區第一身份，還把落敗的快艇從第2位擠到第3位。

兩隊賽前原只有半場勝差，快艇奪勝就能超越灰狼，但半場53：49領先沒能把握，和灰狼勝場拉開到1場半，35勝17敗戰績也被35勝16敗的雷霆隊超車。

快艇教頭泰隆魯（Tyronn Lue）說：「這對我們是很好的考驗，我知道他們打出很好的籃球，他們是支非常好的隊伍，所以去迎接挑戰，球季不是就此結束了。」

喬治（Paul George）今天成為快艇隊史三分球進球王，以739球超越前輩皮亞考斯基（Eric Piatkowski）保持的738球，不過他和雷納德（Kawhi Leonard）雖各有18分，但合計33投僅13中。

灰狼第三節打出40：19猛攻，包括節末27：8攻勢，演出本季第10度半場落後的逆轉勝，逆轉場次名列本季聯盟第2位。

灰狼教頭芬奇（Chris Finch）評論說，上半場自家球員「上身體」做得不夠，但下半場表有所修正，讓球隊第三節為勝利定調，肯定所有成員表現。

攻下灰狼最高24分的唐斯（Karl-Anthony Towns）也說，球隊展現專注力，聽進教練交代，第三節作出調整，沒再犯同樣錯誤。

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