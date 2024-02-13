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NBA／裁判承認爭議誤判 尼克烏龍輸球教練喊難接受

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
布朗森(左)因關鍵爭議判決向裁判抗議。 路透社
布朗森(左)因關鍵爭議判決向裁判抗議。 路透社

正規賽最後戰成平手，尼克隊和火箭隊眼看要進入延長賽，裁判卻在最後一刻響哨吹了尼克球星布朗森（Jalen Brunson）犯規，讓火箭哈勒戴（Aaron Holiday）站上罰球線，他3罰2中下助火箭以105：103留下勝利。

比賽尾聲出現關鍵哨聲，讓布朗森當下衝向裁判、雙手抱頭，尼克教頭錫伯杜（Tom Thibodeau）也雙手一攤表達不滿，但尼克的抗議沒能改變哈勒戴罰球結果；錫伯杜一度以為哈勒戴罰球後尼克還有最後一擊機會，但經影片檢視，比賽時間已經結束，讓他更加憤怒。

「這是很難受的輸球方式，很難接受的方式。」錫伯杜賽後重覆表達不滿，但被問到對最後吹判的看法，他只意有所指說：「你回去看影片就知道了，就是這樣。」

攻下全場最高27分、7助攻的布朗森賽後記者會也被問到和爭議哨聲的相關問題，他顯然不想被聯盟罰款，只回了「很好的吹判，下一題」，沒有正面回應。

主裁判馬洛伊（Ed Malloy）當下認為兩名球員下半身有「非法接觸」，但賽後經過影片檢視後改變想法，他表示進攻球員是能夠回到場上繼續比賽，球出手後的肢體接觸是「偶然」，不該響哨。

完成致勝罰球的哈勒戴也被問到吹判問題，他表示只想將球投進框，「我試著出手，試著投進三分球，然後布朗森撞到我胸口。」

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