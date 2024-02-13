聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／本季第10場「大三元」 唐西奇率獨行俠逆轉巫師
第四節最多落後11分的獨行俠隊，今天在當家球星唐西奇（Luka Doncic）本季第10場「大三元」領軍下，決勝節打出34：16猛攻，以112：104逆轉巫師隊，主場收下5連勝。
巫師首節雖以22：26落後，第二節打出36：25攻勢，三節打完握有88：78領先，第四節荷姆斯（Richaun Holmes）進球後領先更達93：82，但獨行俠接續10分鐘灌進30分，單節34：16差距氣走巫師。
第四節8分多鐘回到場上的唐西奇，單節除攻下9分還送出4助攻，全場貢獻26分、11籃板、15助攻，本季第10度大三元、例行賽生涯第65場；獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）今天也有26分、7籃板，從巫師隊交易來的葛佛（Daniel Gafford）對戰前東家先發攻下16分、17籃板「雙10」，其中7球是進攻籃板。
巫師阿夫迪賈（Deni Avdija）25分是全隊最高，庫茲瑪（Kyle Kuzma）23分、8籃板，瓊斯（Tyus Jones）14分、16助攻，但波爾（Jordan Poole）持續低迷，全場12投僅1中拿3分，苦吞7連勝，勝場數仍停在9場，戰績在聯盟僅優於締造史上最長連敗的活塞隊。
2023-24 NBA即時比分
▪溫班亞瑪10火鍋大三元 創聯盟近28年超狂紀錄！ 這裡看即時比分與數據統計
▶▶▶追NBA即時賽況 ▪今天賽程時間表& ▪文字直播 ▪東/西區戰績排行
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言