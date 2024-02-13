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NBA／爆量火鍋+三分外線 天才溫班亞瑪創聯盟首見紀錄

中央社／ 台北13日電
19歲的溫班亞瑪(中)再創驚人數據紀錄。 路透社
19歲的溫班亞瑪(中)再創驚人數據紀錄。 路透社

馬刺今天作客暴龍主場，「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）只打了29分鐘，就寫下27分、14籃板、10阻攻的大三元成績單，率隊以122比99獲勝，他也成為史上第4名完成此紀錄的菜鳥。

排名西區墊底的聖安東尼奧馬刺，今天到加拿大的多倫多暴龍主場踢館，首節溫班亞瑪就上演個人秀，先用麻辣鍋封阻對手開場，接著再飆三分球、空中接力灌籃，率馬刺打出10比0的開局，首節就以34比28取得領先。

第2節馬刺靠著瓦賽爾（Devin Vassell）單節13分、溫班亞瑪10分的帶領下，半場結束就以67比50遙遙領先暴龍，第三節再將差距擴大到20分以上，雙方提前分出勝負，馬刺也終止最近的7連敗。

根據美國媒體ESPN報導，NBA前一次出現阻攻大三元的是目前效力於亞特蘭大老鷹的卡佩拉（Clint Capela），他在2021年1月22日對上明尼蘇達灰狼時，繳出13分、19籃板、10阻攻，接著就是今天的溫班亞瑪。

溫班亞瑪在NBA的菜鳥球季就屢創紀錄，根據美國媒體統計，他成為NBA史上第4名在菜鳥年就完成阻攻大三元的好手，前3人分別為「海軍上將」羅賓森（David Robinson）、桑普森（Ralph Sampson），以及已經過世的伊頓（Mark Eaton）。

更難能可貴的是，溫班亞瑪除了有224公分的身高外，還有著一般長人所沒有的外線手感，他今天全場27分裡，包括4投2中的三分彈，讓溫班亞瑪成為NBA史上首名完成至少25分、10阻攻還外帶2記三分球的好手。

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