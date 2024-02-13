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NBA／MVP大對決！安戴托昆波領軍公鹿打爆金塊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波(中)上演全能數據。 路透社
安戴托昆波(中)上演全能數據。 路透社

公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和金塊隊看板人物約柯奇（Nikola Jokic）今天上演歐陸頂尖長人的「MVP對決」，戰況卻一面倒，公鹿三節打完就拉開28分領先，最終以112：95壓下衛冕軍。

安戴托昆波和約柯奇都拿過年度MVP和總冠軍賽MVP，今天碰頭對決成焦點；主場迎敵的公鹿隊開賽先打出9：0開局攻勢，領先一度達13：2，金塊在約柯奇單節14分發揮後一度超前，首節打完金塊也只以23：28落後。

安戴托昆波第二節大演個人秀，開賽不到1分鐘先秀出大鵬展翅暴扣，連投帶罰下個人連拿5分，加上隊友波提斯（Bobby Portis）進球，公鹿開節一波7：0攻勢將領先再擴大到兩位數；金塊喊出暫停仍沒止血，安戴托昆波單節就轟下18分，助隊半場取得60：44優勢。

第三節公鹿再打出單節31：19攻勢，帶著91：63的絕對領先進入決勝節。安戴托昆波三節打完就攻下35分、16籃板，約柯奇雖也有29分、12籃板、8助攻，但隊友穆雷（Jamal Murray）熄火，5投1中僅拿3分，讓衛冕軍陷入28分落後。

決勝節一開始，安戴托昆波仍在場上，約柯奇直接休息；最終「希臘怪物」以36分、18籃板、5助攻、3抄截、2阻攻的全能數據，助隊寫下112：95大勝。

公鹿後場球星里拉德（Damian Lillard）今天也有18分貢獻，波提斯13分、8籃板；金塊葛登（Aaron Gordon）14分、7籃板都僅次於約柯奇。

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