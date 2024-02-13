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NBA／騎士飲恨終結9連勝 名記曝主帥季初險遭解雇

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾狂轟36分仍無緣幫助騎士延續連勝之路。 美聯社
米契爾狂轟36分仍無緣幫助騎士延續連勝之路。 美聯社

季初由於傷兵問題，騎士一度面臨勝率不足5成的困境，根據知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）在節目中透露，主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）甚至差點就被炒魷魚。

不過之後騎士戰績逐漸上揚，特別是從1月4日以來，騎士在18場比賽中取得恐怖的17勝1敗，包括一波9連勝，戰績來到35勝16敗，排名高居東區第2。

「他差點被解雇。比克斯塔夫當時的情況很糟糕，如果他在錯誤的時間度過糟糕的幾天，他很可能會被炒掉。想從這種情況下反彈，這支球隊必須要打出精彩的籃球，你可以看到他們現在的表現。」

騎士今天在主場迎戰近況不佳的76人，甫交易來的射手希爾德（Buddy Hield）在第四節突然爆發攻下關鍵9分，幫助球隊一口氣拉開比分；儘管米契爾（Donovan Mitchell）和葛蘭德（Darius Garland）連續砍分追趕，最後仍是無力回天，以121比123飲恨，終結9連勝。

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