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NBA／暫時勇士交出兵符 柯爾赴塞爾維亞參加助教喪禮
勝率回到5成的勇士隊，今天出戰爵士隊尋求6連勝，不過總教練柯爾（Steve Kerr）確定缺席，他和勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）等人都赴塞爾維亞，參加上月中心臟病猝逝的助理教練米羅耶維奇（Dejan Milojevic）葬禮。
46歲的米羅耶維奇上月中旬心臟病病發，送往醫院隔天仍回天乏術，NBA因此延期多場勇士比賽，意外後9天勇士才回到賽場。
米羅耶維奇喪禮在貝爾格勒星期一舉行，共有上百人參加，柯爾和小鄧利維及助理教練德馬科（Chris DeMarco）、亞當斯（Ron Adams）、顧問帕楚利亞（Zaza Pachulia）及訓練師瑟拉布尼（Rick Celebrini）都親自出席。
柯爾無法臨場今天比賽，總教練職位將由助教亞特金森（Kenny Atkinson）暫代。
米羅耶維奇早在14歲就投入職籃，從祖國塞爾維亞到西班牙、土耳其等都有出賽紀錄；他曾連續3年奪下亞德里亞海聯賽年度MVP，2009年退役後轉任教練，在歐洲執教期間更帶過現任金塊隊MVP約柯奇（Nikola Jokic），2021年加入勇士教練團。
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