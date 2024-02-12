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超級盃／史上第二度延長賽 酋長倒數3秒達陣完成2連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
酋長贏得超級盃冠軍，全隊興奮慶祝。 路透
酋長贏得超級盃冠軍，全隊興奮慶祝。 路透

第58屆超級盃今天在賭城拉斯維加斯點燃戰火，由挑戰衛冕的酋長出戰49人，儘管上半場49人就靠著一次達陣與一次射門一度取得10：0的領先，不過酋長在下半場一度逆轉的情況下，雙方更是殺進超級盃史上第二度的延長賽，最終酋長在延長賽最後3秒完成達陣，以25：23逆轉擊敗49人完成2連霸。

酋長在去年拿下隊史第4座冠軍，在今年挑戰衛冕並碰上過去曾5度奪冠，但前一次奪冠已經是30年前1994年的49人，而雙方今天在拉斯維加斯爭冠也吸引不少各界名人到場觀賽，包括泰勒絲就以球員伴侶身份到場，另外包括NBA球星詹姆斯、格林等人也都現身場邊。

不過本場比賽兩隊也展開激烈的防守大戰，雙方在首節都未能得分的情況下，第二節49人先靠著射門先拿3分取得領先，隨後更是靠著詹寧斯（Jauan Jennings）傳球給麥凱夫瑞（Christian Jackson McCaffrey）達陣，取得10：0領先；至於背負衛冕壓力的酋長，在上半場僅有一次踢門拿下3分的表現，上半場踢完酋長也以3：10落後給49人。

不過下半場酋長展開反撲，先是靠著哈克（Harrison Butker）射門追到6：10，又靠著明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）長傳給瓦德斯斯坎特寧（Marquez Valdes-Scantling）達陣逆轉戰局，取得13：10領先。

49人今天也展現極佳韌性，在第四節剩下11分22秒時也由詹寧斯達陣再度要回領先優勢，但酋長哈克的射門也幫助兩隊再度戰平，儘管第四節最後1分53秒49人踢球員穆迪（Jake Moody）踢進一記53碼射門超前，但哈克在倒數3秒的射門再度幫助酋長扳平，雙方也以19：19進入超級盃史上第2度的延長賽。

延長賽剩下7分22秒時，49人靠著穆迪的27碼射門再度取得3分領先，至於酋長的攻勢則是靠著馬霍姆斯自己帶球衝刺，在比賽最後1分40秒衝到達陣區前13碼，比賽最後3秒馬霍姆斯更是傳給哈德曼（Mecole Hardman）達陣，以25：22氣走49人，完成2連霸。

酋長哈德曼(右)最後達陣，助隊取勝。 路透
酋長哈德曼(右)最後達陣，助隊取勝。 路透

酋長隊四分衛馬霍姆斯是贏球大功臣。 路透
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酋長隊全場不屈不撓，締造二連霸。 路透
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超級盃中場表演。 路透通訊社
超級盃中場表演。 路透通訊社

天后泰勒絲(中)。 法新社
天后泰勒絲(中)。 法新社

泰勒絲男友酋長隊凱爾西全力拚戰。 路透
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