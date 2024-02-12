NBA／亞歷山大、威廉斯狂飆70分 雷霆慘敗後退國王止敗

近期苦吞2連敗的雷霆今天在主場迎戰國王，靠著球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）與威廉斯（Jalen Williams）攜手攻下70分，在前三節打完就幫助雷霆取得17分領先優勢，最終雷霆也以127：113擊退國王止敗。

目前仍在與灰狼、快艇和金塊角逐西區戰績龍頭寶座的雷霆，近期卻苦吞2連敗，不過在今天出戰國王的比賽中，雷霆一哥亞歷山大也挺身而出，他單場出手26次命中15球，其中包括三分球4投3中，拿下38分外帶7助攻。

不僅亞歷山大火力全開，威廉斯今天同樣展現進攻高效率，以20投13中的表現拿下32分，另外有9助攻8籃板進帳，全能演出幫助雷霆在上半場打完就取得雙位數領先，並帶著17分領先進入第四節，最終也以14分差距順利止敗。

談到亞歷山大的表現，國王總教練布朗（Mike Brown）說：「他打得就像是一名MVP候選人，我們盡其所能的阻擋他，但他仍是拿下38分，然後威廉斯也非常非常的強大，他不僅拿下32分，整個晚上在場上都相當有效率。」

對於球隊在前一場比賽以35分差距不敵季中大補強的獨行俠後，今天隨即做出反彈，雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）說：「我認為我們今天打得更有急迫性，這不是為了回應上一場比賽的慘敗，而是我們知道自己的標準在哪，當我們沒有達到標準時，就必須要重振旗鼓，我認為大家今天做得很棒。」

國王今天以沙波尼斯（Domantas Sabonis）攻下21分14助攻11籃板表現最佳，也是他本季第17次、生涯第49次的大三元，但國王另一名主力得分手福克斯（De'Aaron Fox）僅攻下15分，比起他賽季平均的27分有不小落差。

談到對於福克斯的防守，戴格諾說：「我認為多特（Luguentz Dort）對於他的防守做得很好，尤其是在上半場，我們控制住了他，他本季的投籃很棒，過去帶給我們不小的麻煩。」