NBA／熱火遭綠衫軍橫掃還傷2大將 阿德巴約力挺隊友羅賓森

熱火在今天與仇敵塞爾蒂克上演本季最後一次的交手，在球隊一哥巴特勒（Jimmy Butler）因為親人過世缺陣的情況下，日前才剛加入的洛齊爾（Terry Rozier）與理查森（Josh Richardson）也相繼傷退，讓熱火不僅輸球苦吞本季對戰3連敗還傷了2員大將。

熱火在今天出戰塞爾蒂克賽前，球隊明星前鋒巴特勒因家庭因素缺陣，他也透過經紀人表示，由於家庭成員的過世，將缺席今天的賽事，隊友羅賓森（Duncan Robinson）說：「他正在處理一些不幸的事情，看到身邊的人離開，真的是一件很痛苦的事情。」

不過對於熱火來說更傷的是陣中兩名主要輪替球員的傷退，其中日前才加盟的洛齊爾在第三節一次進攻後，右腳出現不適的狀況傷退，留下出賽24分鐘拿下13分6助攻4籃板的數據，至於理查森則是在第二節試圖抄截時，出現肩膀受傷的狀況，讓他一度痛苦的倒在球場上。

對於今天傷退的兩名球員，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也透露，兩人將會進行近一步的核磁共振檢查後確定傷勢狀況，理查森說：「我感覺到我的肩膀忽然撞到了地板，之後又反彈了一下，我想明天會更清楚我的傷勢狀況。」

至於今天第四節羅賓森與塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）爆發衝突事件，羅賓森在遭到布朗甩出球場後直批對手動作骯髒，所幸並未造成進一步的傷勢問題，對於這次的衝突熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也選擇力挺隊友，「如果你穿著熱火球衣，而我是你的隊友，我一點都不在乎發生什麼事情，要搞事情，就來吧。」

Jaylen Brown doing some DIRTY work on Duncan Robinson pic.twitter.com/kUqRm3tqSW — JJJMuse (@JaimeJaquezMuse) February 11, 2024