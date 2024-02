NBA／熱火遭綠衫軍橫掃還傷2大將 阿德巴約力挺隊友羅賓森

熱火在今天與仇敵塞爾蒂克上演本季最後一次的交手,在球隊一哥巴特勒(Jimmy Butler)因為親人過世缺陣的情況下,日前才剛加入的洛齊爾(Terry Rozier)與理查森(Josh Richardson)也相繼傷退,讓熱火不僅輸球苦吞本季對戰3連敗還傷了2員大將。

熱火在今天出戰塞爾蒂克賽前,球隊明星前鋒巴特勒因家庭因素缺陣,他也透過經紀人表示,由於家庭成員的過世,將缺席今天的賽事,隊友羅賓森(Duncan Robinson)說:「他正在處理一些不幸的事情,看到身邊的人離開,真的是一件很痛苦的事情。」

不過對於熱火來說更傷的是陣中兩名主要輪替球員的傷退,其中日前才加盟的洛齊爾在第三節一次進攻後,右腳出現不適的狀況傷退,留下出賽24分鐘拿下13分6助攻4籃板的數據,至於理查森則是在第二節試圖抄截時,出現肩膀受傷的狀況,讓他一度痛苦的倒在球場上。

對於今天傷退的兩名球員,熱火總教練史波史特拉(Erik Spoelstra)也透露,兩人將會進行近一步的核磁共振檢查後確定傷勢狀況,理查森說:「我感覺到我的肩膀忽然撞到了地板,之後又反彈了一下,我想明天會更清楚我的傷勢狀況。」

至於今天第四節羅賓森與塞爾蒂克布朗(Jaylen Brown)爆發衝突事件,羅賓森在遭到布朗甩出球場後直批對手動作骯髒,所幸並未造成進一步的傷勢問題,對於這次的衝突熱火中鋒阿德巴約(Bam Adebayo)也選擇力挺隊友,「如果你穿著熱火球衣,而我是你的隊友,我一點都不在乎發生什麼事情,要搞事情,就來吧。」

Jaylen Brown doing some DIRTY work on Duncan Robinson pic.twitter.com/kUqRm3tqSW

Duncan Robinson really went up to press JB then when JB looked up that mf started backpedaling away 💀 pic.twitter.com/K1N5dub9e0